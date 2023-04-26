Намеченный на 27 апреля митинг с участием Эрдогана перенесен

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в открытии атомной электростанции (АЭС) «Аккую» 27 апреля в режиме онлайн. Митинги в городах Мерсине и Османие, на которых господин Эрдоган должен был присутствовать 27 апреля, также отменены, сообщает турецкий телеканал Halk TV.

О том, что АЭС президент Турции откроет в режиме онлайн, сообщил заместитель председателя Партии справедливости и развития, депутат Стамбула Эркан Кандемир в Twitter. Митинги Реджеп Тайип Эрдоган продолжит 28, 29 и 30 апреля, сообщает турецкий телеканал A Haber.

Ранее господин Эрдоган отменил свои запланированные выступления из-за расстройства желудка. Об этом сообщало AFP. Это произошло менее чем за три недели до выборов в Турции.

На сегодня у президента Турции были запланированы три выступления в провинциях Центральной Анатолии. Было объявлено, что его место займет вице-президент Фуат Октай. «Сегодня я отдохну дома по совету наших врачей»,— написал Реджеп Тайип Эрдоган в своем официальном аккаунте в Twitter. Официальная причина плохого самочувствия — желудочный грипп.

Соперником господина Эрдогана на предстоящих президентских выборах, которые должны состояться не позднее 14 мая, является представитель турецкой оппозиционной коалиции Кемаль Кылычдароглу.

Подробнее о выборах читайте в публикации «Ъ» «Президента Турции проверяют на крепость рукопожатия».

Мария Федотова