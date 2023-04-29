Эрдоган впервые после недомогания появился на публике

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле. Он появился на публике впервые с 26 апреля, когда ему стало плохо во время прямого эфира на интервью.

Фестиваль проводится на территории бывшего международного аэропорта имени Ататюрка. На мероприятии представлены военные самолеты и вертолеты, БПЛА и другая техника, используемая ВВС Турции, также организовано авиашоу. Вместе с господином Эрдоганом пришла его жена Эмине, также на фестиваль прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев с женой Мехрибан, сообщает «РИА Новости».

Официальной причиной плохого самочувствия президента Турции называли желудочный грипп. На фоне этого перенесли несколько мероприятий с Реджепом Тайипом Эрдоганом, но 27 апреля он вместе с Владимиром Путиным дистанционно принял участие в церемонии доставки топлива на АЭС «Аккую». Оппозиционные турецкие издания выдвинули версию, что господин Эрдоган перенес инфаркт, но в его администрации это отрицают. Выборы президента Турции должны пройти 14 мая.

Подробности — в материале «Ъ» «Президента Турции проверяют на крепость рукопожатия».

Лаура Кеффер