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Коммерсантъ FM
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Центр по борьбе с дезинформацией администрации Эрдогана опроверг версию о перенесенном им инфаркте

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг информацию о том, что у него был инфаркт и он был госпитализирован. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у главы государства «легкая простуда» и оценил его состояние как «очень хорошее», передает Ahaber.

«Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности. Президент примет участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС "Аккую", которая состоится завтра, посредством прямого включения»,— говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Накануне президент Турции отменил ряд мероприятий со своим участием. В частности, отменены митинги в городах Мерсине и Османие, запланированные на 27 апреля, а также три выступления в провинциях Центральной Анатолии, которые должны были пройти сегодня, 26 апреля. При этом глава государства примет участие в открытии атомной электростанции «Аккую» 27 апреля в режиме онлайн.

Официальная причина плохого самочувствия — желудочный грипп. Вчера, 25 апреля, Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, отвечая на вопросы тележурналистов. Через несколько минут после начала трансляции эфир прервался на 20 минут, а после его возобновления президент сказал журналистам, что «сильно застудил желудок». Его представитель Ибрагим Калын позднее заверил, что со здоровьем главы государства все в порядке. При этом в социальных сетях стала распространяться информация о том, что у господина Эрдогана в прямом эфире случился сердечный приступ, и он был госпитализирован, передает издание Avazturk.

Эрдни Кагалтынов

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