Эрдоган заявил, что чувствует себя «намного лучше»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, о недомогании которого стало известно на этой неделе, сообщил о заметном улучшении самочувствия. С репликой глава Турецкой Республики выступил по ходу презентации электромобиля местной сборки — это было первое с 26 апреля публичное мероприятии, на котором господин Эрдоган появился очно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters

«Слава богу, намного лучше»,— заявил Эрдоган в ответ на вопрос журналиста телеканала CNN Turk (перевод — «РИА Новости»). В момент флеш-интервью президент Турции находился на переднем сидении электромобиля TOGG. Машину вел президент Азербайджана Ильхам Алиев.

25 апреля Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира с участием журналистов. Трансляцию прервали, а спустя 20 минут президент публично сообщил, что «сильно застудил желудок». Из-за недомогания президент перенес несколько публичных мероприятий со своим участием (в Турции активно идет предвыборная кампания). На открытии АЭС «Аккую», в котором дистанционно участвовал президент России Владимир Путин, глава Турции также появился по видеосвязи.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Президента Турции проверяют на крепость рукопожатия».

Григорий Лейба