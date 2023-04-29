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Коммерсантъ FM
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Губернатор подтвердил, что причиной пожара на нефтебазе в Севастополе стали беспилотники

Пожар на нефтебазе в Севастополе, по предварительным расчетам, потушат к 18:00 по местному времени (совпадает с мск), сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, причиной возгорания стало попадание двух беспилотников в резервуары с топливом.

Господин Развожаев рассказал, что в тушении задействовали пожарный поезд, а также ресурсы Черноморского флота. «Главная задача, чтобы все остальные емкости сохранились, которые сейчас не горят»,— сказал губернатор журналистам. В общей сложности сгорели четыре цистерны, пожар уже локализовали.

Возгорание началось сегодня, 29 апреля. Его площадь оценивали в 1 тыс. кв. м, пожару присвоен четвертый уровень сложности, никто не пострадал. Губернатор говорил, что атаку осуществили с украинского беспилотника. Он уверяет, что инцидент не повлияет на снабжение Севастополя топливом.

Лаура Кеффер

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