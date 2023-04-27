Путин и Эрдоган дистанционно участвуют в церемонии доставки топлива на АЭС «Аккую»

Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в торжественной церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции, сообщила пресс-служба Кремля. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган также присоединился к церемонии дистанционно — ранее глава Турции отменил очное участие в мероприятиях из-за проблем со здоровьем. «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на энергоблок №1 АЭС, Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на него.

В ходе своего выступления российский президент подчеркнул причастность Турции к «клубу развитых стран» в связи с регистрацией АЭС в качестве ядерного объекта, а также отметил непосредственный вклад в проект господина Эрдогана. Глава РФ также добавил, что Россия при строительстве «Аккую» находится и продолжит находиться в тесном контакте с МАГАТЭ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, поблагодарил Россию и лично Владимира Путина за строительство объекта от своего имени, а также от лица всего турецкого народа.

Очно в церемонии участвуют генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Компания «Росатом» возводит АЭС «Аккую» на средиземноморском побережье Турции. Это первая атомная электростанция на территории республики. Предполагается, что объект будет состоять из четырех энергоблоков с российскими реакторами. После ввода в эксплуатацию и выхода на полную мощность «Аккую» должна вырабатывать приблизительно 35 млрд киловатт-часов в год, что покроет до 10% от общей потребности Турции в электроэнергии.

Григорий Лейба