Самые суровые приговоры по 275-й статье

27 июня 2011 года в Москве окружной военный суд заочно приговорил бывшего полковника Службы внешней разведки России Александра Потеева к 25 годам колонии за госизмену и дезертирство. По данным следствия, в течение десяти лет он выдавал ЦРУ США российских агентов, имея доступ к их личным делам и курируя агентуру по Северной Америке. В 2010 году ЦРУ организовало переезд в США сначала дочери и сына полковника, а затем и его самого. В июле 2016 года СМИ сообщили о смерти Александра Потеева.

26 февраля 2019 года в Москве окружной военный суд приговорил бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии строгого режима и штрафу 400 тыс. руб. за госизмену по двум эпизодам. По информации “Ъ”, речь шла о передаче сотрудникам ФБР данных, связанных с расследованием уголовного дела главы компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США считают киберпреступником. Подельник полковника Михайлова — начальник отдела «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, проходивший по одному эпизоду,— был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

10 июня 2003 года суд Московского военного округа приговорил бывшего замначальника 1-го отдела управления контрразведки СВР Александра Запорожского к 18 годам лишения свободы за госизмену в форме шпионажа в пользу США. По данным следствия, полковник с 1995 года сотрудничал с ЦРУ и передавал американцам секретные сведения о сотрудниках СВР. Следствие полагало, что именно Александр Запорожский предоставил ФБР информацию, позволившую американской контрразведке выйти на российского «крота» — Роберта Ханссена. Полковник отвергал обвинения. В 2010 году на тот момент президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании Александра Запорожского и еще трех граждан, осужденных за госизмену, в том числе Сергея Скрипаля. Россия и США договорились обменять их на десять россиян, обвиненных американцами в шпионаже.

6 июня 2012 года Московский окружной военный суд приговорил отставного полковника ФСБ России Валерия Михайлова к 18 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. за госизмену в форме шпионажа в пользу США. По данным следствия, осужденный с 2001 по 2007 год сотрудничал с американской разведкой и продал агентам ЦРУ тысячи секретных документов. В общей сложности шпион заработал на информации более $2 млн. Несмотря на признание вины и раскаяние, суд назначил Валерию Михайлову срок на пять лет больше, чем запрашивало гособвинение.

30 октября 2015 года Ставропольский краевой суд приговорил бывшего полковника ВС РФ Теймураза Алиева к 18 годам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа в пользу Грузии. В июле 2013 года он был задержан с поличным при попытке передачи информации, относящейся к гостайне. Двумя годами ранее в Ростове-на-Дону окружной военный суд приговорил брата Теймураза Алиева старшего лейтенанта ВС России Давида Алиева и его мать Ирину Алиеву к десяти и восьми годам лишения свободы по той же статье. По версии следствия, военнослужащий собирал сведения военного характера и передавал их на флешке матери, которую ранее завербовала грузинская разведка. Оба раскаялись и признали вину.