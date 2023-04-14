Следователей попросят не торопиться

Генпрокуратура опубликовала проект приказа, который может внести некоторую ясность в вопрос о том, на основании каких именно материалов налоговых органов следователи могут возбуждать уголовные дела по налоговым статьям. При осуществлении прокурорского надзора предписано исходить из того, что поводом для возбуждения дела являются только материалы, направленные в рамках специального порядка — когда недоимка не была погашена в установленный срок. Сейчас же, говорят в бизнес-объединениях, нередки ситуации, когда дела заводятся раньше — уже по материалам информационного обмена с налоговой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Опубликованный Генпрокуратурой проект приказа об осуществлении надзора за исполнением законодательства в налоговой сфере касается среди прочего и порядка возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. Эта тема стала проблемной для российского бизнеса. Поясним, в 2022 году был возвращен действовавший в 2011–2014 годах порядок возбуждения дел следователями лишь по материалам, направляемым им налоговыми органами. Порядок передачи материалов закреплен в ст. 32 Налогового кодекса (НК): если в течение 75 дней после вступления в силу решения о привлечении к ответственности по результатам налоговой проверки недоимка не была погашена, налоговики обязаны направить материалы в следственные органы.

Однако практика показала, что есть и более короткий путь. Предусмотренный ст. 82 НК информационный обмен между госорганами о нарушениях и мерах по пресечению преступлений позволяет оперативно направлять сведения в следственные органы — и они также используются для возбуждения дел. В этой связи в проекте приказа подчеркивается, что прокуроры при осуществлении надзора должны исходить из того, что поводом для возбуждения дела являются только материалы, направленные по ст. 32 НК.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обращает внимание на то, что практика направления материалов до вступления в силу решения о привлечении к ответственности и до истечения срока добровольного погашения недоимки создает почву для избыточного давления на бизнес. Как минимум потому, что вышестоящим налоговым органом недоимка еще может быть сокращена до суммы, «не дотягивающей» до порога уголовной ответственности.

В РСПП “Ъ” подтвердили наличие проблемы возбуждения дел по материалам, переданным до истечения сроков, предусмотренных ст. 32 НК. «Известно уже о нескольких таких случаях — и в Москве, и в регионах»,— сообщил вице-президент по правовому регулированию и правоприменению РСПП Александр Варварин. По мнению члена Генсовета «Деловой России» Екатерины Авдеевой, для решения проблемы целесообразно установить гарантированный минимальный срок оплаты недоимки.

По словам партнера МЭФ LEGAL Александра Ерасова, хотя при правке УПК предполагалось, что дела будут возбуждаться только по результатам налоговых проверок, изменения были сформулированы так, что оставили правоохранительным органам лазейку: в УПК про налоговые проверки ничего сказано и прямых отсылок к ст. 32 НК нет. И, поскольку в кодексе есть положения об информобмене, возникла правовая неопределенность: допустимо ли возбуждение дел по материалам, полученным по такой процедуре. В связи с этим бизнес просил власти конкретизировать положения УПК и дать официальные разъяснения — появление проекта приказа Генпрокуратуры и связано с выполнением этого пожелания.

Руководитель аналитической службы «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов отмечает, что проект приказа касается не налоговых органов, а следователей, которые рассматривают полученные в рамках информобмена данные в качестве материалов для решения вопроса о возбуждении дела. Хотя у прокуроров есть механизмы воздействия через меры прокурорского реагирования и от них зависит, будет ли передано дело в суд, наличие приказа, по его мнению, не гарантирует полного соблюдения предусмотренного законом порядка — окончательно закрыть этот вопрос может только совместное письмо ФНС и СКР. Но, по мнению Александра Ерасова, «появление разъяснения поможет решить проблему, поскольку покажет правовую позицию надзирающего органа». Согласна с этим и партнер Criminal Defense Firm Анна Голуб — она напоминает, что прокурор вправе отменить решение о возбуждении дела, если оно было принято неправомерно.

Евгения Крючкова, Диана Галиева