Блогерам Чекалиным запретили выход в интернет

Не погасив оперативно налоговые претензии в размере 311 млн руб., блогеры Валерия и Артем Чекалины попали под уголовное преследование, причем сразу по двумя статьям УК. Помимо неуплаты налогов СКР инкриминирует им легализацию преступных доходов. На данный момент следствие считает, что блогеры отмыли как минимум 130 млн руб., полученные от подписчиков за так называемые онлайн-марафоны быстрого похудания и продажу косметики от бренда Letique, создателем которого является сама госпожа Чекалина. Таким образом, теперь даже добровольное погашение недоимки не освободит супругов от ответственности по второму пункту обвинения, по которому им грозит до семи лет лишения свободы. Тем временем суд наложил на них запрет определенных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не погасив недоимки по налогам, блогеры Валерия и Артем Чекалины получили второе обвинение

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Не погасив недоимки по налогам, блогеры Валерия и Артем Чекалины получили второе обвинение

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ГСУ СКР по Москве, куда блогеров Чекалиных 16 марта пригласили на очередные следственные действия по делу об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и пособничестве в этом преступлении (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК РФ), находившихся под подпиской о невыезде фигурантов ждал неприятный сюрприз. Сначала следователь стал задавать неожиданные для них вопросы о том, куда они тратили «добытые преступным путем» деньги, а затем предъявил им новое обвинение — в легализации денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). После этого Савеловский райсуд Москвы избрал супругам Чекалиным меру пресечения в виде запрета определенных действий, в частности не разрешив пользоваться интернетом.

Как установили осуществляющие оперативное сопровождение этого уголовного дела сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ, в апреле 2021 года Валерия Чекалина, известная подписчикам как Лерчек, и ее муж Артем приобрели через банк порядка $1,7 млн. Таким образом, по версии следствия, они легализовали более 130 млн руб., полученные от продажи пакетов онлайн-марафонов по созданию «идеального тела» и косметики от бренда Letique, создателем которого является сама госпожа Чекалина.

Стоит отметить, что после недавно внесенных изменений в уголовное законодательство уголовное дело в отношении четы Чекалиных было бы закрыто сразу же после уплаты ими недоимки в размере 311 млн руб., и на этом их преследование завершилось бы. Однако после возбуждения дела об отмывании средств с них теперь могут снять только «налоговое» обвинение.

Адвокат Михаил Мушаилов, представляющий интересы блогеров, от комментариев относительно нового обвинения, выдвинутого против его клиентов, воздержался.

В четверг руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев попросил премьер-министра Михаила Мишустина обратить внимание на дело супругов Чекалиных. Глава правительства сказал, что попросит разобраться с предъявленным блогерам обвинением.

Напомним, что дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Лерчек и ее супруга возбудили 20 февраля 2023 года. Соответствующее обвинение фигурантам следователь огласил у них в подмосковном загородном доме перед обыском. Как полагают в СКР, с июля 2020 по июль 2022 года Валерия Чекалина применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако обогатилась 30-летняя блогер за счет реализации фитнес-марафонов (стоимость месячного курса около 3 тыс. руб.) и торговли косметикой за этот период, как считают правоохранители, «в существенно большем размере».

При этом переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные этим налоговым режимом НДС и НДФЛ Лерчек, говорится в деле, не захотела, а, чтобы скрыть доходы, занялась незаконным «дроблением» своего бизнеса с помощью мужа и других родственников.

В итоге доходы от продажи тысяч пакетов онлайн-марафонов по созданию «идеального тела» и косметики распределялись на расчетные счета, открытые на имя различных ИП. За счет этого бюджет, как полагает следствие, недополучил налогов более чем на 311 млн руб.

Свое ИП Валерия Чекалина зарегистрировала в 2018 году. Основным видом деятельности заявлено представление в средствах массовой информации и различные виды торговли. В Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на Валерию и Артема Чекалиных подписаны 10,4 млн и 4 млн пользователей соответственно. У Telegram-канала Lerchek более 691 тыс. подписчиков. Именно через соцсети блогеры и предлагали свои онлайн-марафоны для быстрого похудания, а также парфюмерию.

Кроме того, Валерия Чекалина является учредителем ООО «Би фит», выручка которого в 2021 году составила 2,9 млрд руб. Компания фактически занимается тем же, чем и ИП Валерии Чекалиной. Гендиректором «Би фит» значится Артем Чекалин.

Олег Рубникович