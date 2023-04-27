Блогер Елена Блиновская: кто такая и на чем зарабатывает

27 апреля блогер Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу РФ. Ее обвиняют в неуплате налогов на общую сумму свыше 918 млн руб. Чем она известна — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Елена Блиновская

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Блогер Елена Блиновская

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Елена Олеговна Блиновская (Останина) родилась 25 августа 1981 года в селе Опарино Кировской области. Окончила Ярославский государственный университет имени Демидова.

В 2015 году в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) запустила «Марафон желаний» — курс лекций и практических занятий по личностному росту. Курс состоит из нескольких уроков, в каждом есть задание, которое нужно выполнить (например, избавиться от предмета гардероба), отчитаться об этом «куратору», составить «карту желаний» и список страхов, связанных с их исполнением. Марафоны проходят в мессенджерах. Суть заключается в том, что, по версии Блиновской, можно исполнить любые мечты. Главное — правильно загадывать. По ходу марафона участники запускают шарики со своими желаниями, записанными на бумаге.

В сентябре 2021 года Российский экологический оператор призвал участников «Марафона желаний» к отказу от запуска воздушных шариков, утверждая, что если каждый из них запустит в небо шарик, то в окружающей среде окажется 7,5 тонн неперерабатываемых отходов.

Блиновская также ведет тренинги по финансовому благополучию и отношениям. Средняя стоимость занятий составляет от 3 тыс. до 10 тыс. руб. Например, курс под названием «Стань и получишь» стоит 6 тыс. руб., «Про отношения» — 10 тыс. руб.

По сообщениям СМИ, оборот марафонов составляет 2 млрд руб. в год. На Instagram-страницу подписаны 5,3 млн пользователей.

В 2016 году Елена Блиновская выиграла конкурс «Миссис Россия International». В 2020 году окончила программу профессиональной переподготовки «Практическая психология личности в сфере межличностного общения и бизнеса». В том же году в качестве продюсера участвовала в создании фильма «Марафон желаний», сюжет которого связан с реальной историей блогера. После выхода фильма актеры, сыгравшие в нем, отмечали, что не знали о связи фильма с Блиновской. Картина собрала в прокате более $3,6 млн.

В 2021 году Блиновская отметила юбилей, на празднование которого, по сообщениям СМИ, было потрачено более 120 млн руб., а гостями были звезды шоу-бизнеса. В 2022 году стала ведущей шоу «Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской» на телеканале ТВ-3. В том же году на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак вышло интервью с Блиновской, в котором, в числе прочего обсуждалась тема уплаты налогов. Ранее на том же канале вышло видео «Как инфоцыгане продают воздух: разбираем схемы продаж и их курсы».

С 2006 года зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Владеет 50% компании «Тревел ателье», основанной в 2022 году, и восьмью товарными знаками.

Замужем за бизнесменом Алексеем Блиновским. Он владеет компаниями «Алмаз» (розничная торговля ювелирными изделиями), «Нембус» (добыча руд и драгметаллов), а также имеет долю еще в девяти структурах. У пары четверо детей.