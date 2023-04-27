Китай хочет мирно

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина вызвал мощную международную реакцию. С одной стороны, эксперты и мировые СМИ отмечают явный переход Пекина к большей вовлеченности в урегулирование украинского кризиса. С другой стороны, аналитики теряются в догадках, почему Китай решился на этот шаг именно сейчас и сколько в его усилиях реального желания помочь, а сколько — дипломатической игры. Примечательно, что мировые игроки, включая Москву, приветствуют факт беседы, но отмечают, что многое будет зависеть от того, сможет ли активность Китая приблизить завершение конфликта. Другое дело, что исход противостояния стороны видят совсем по-разному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Звонок Си Цзиньпина Владимиру Зеленскому, к которому давно подталкивали китайского лидера, второй день будоражит мировую общественность. До этого момента Китай оставался единственной страной из пяти государств—постоянных членов Совета Безопасности ООН, подчеркнуто дистанцировавшейся от российско-украинского конфликта. С самого начала масштабных боевых действий в феврале прошлого года Пекин призывал стороны прекратить огонь и вернуться к диалогу, однако способствующих этому реальных шагов не предпринимал. Даже опубликованный КНР 24 февраля 2023 года «мирный план» из 12 пунктов был сформулирован таким образом, что его можно было бы приложить в целом к любому конфликту и выдать за мирную инициативу. Неудивительно, что в такой ситуации звонок 26 апреля по линии Киев—Пекин моментально стал главной мировой новостью дня (см. «Ъ» от 27 апреля).

Как отмечают западные СМИ, Си Цзиньпину понадобилось более 400 дней кровопролитных боев, чтобы наконец связаться с Владимиром Зеленским, с которым все это время он избегал контактов. При этом за последний год с президентом России Владимиром Путиным взаимодействие главы Китая было регулярным, а его первый государственный визит после переизбрания на третий срок состоялся в конце марта 2023 года именно в Москву. Другое дело, что контакты лидеров РФ и КНР не сводились исключительно к украинскому кризису. Наоборот, проблема была лишь одним из пунктов обширной повестки их переговоров. Именно поэтому значимость первого (хотя пока единственного) контакта председателя Си с господином Зеленским в глазах мирового сообщества была весьма существенной. Ведь этот звонок был полностью посвящен теме кризиса.

Главным итогом этого разговора стало решение Пекина послать в Киев и «другие страны» (Китай не указал, в какие именно) делегацию во главе с бывшим послом в Москве Ли Хуэем для «углубленного общения по политическому урегулированию» конфликта. И это, по мнению экспертов, как раз и показало переход от политики дистанцирования к курсу вовлеченности.

Существует много версий, почему председатель Си решил сделать этот шаг именно сейчас, однако понятно, что одним лишь стремлением к миру это не объяснить. На Западе уверены, что за всем этим кроются тонкая дипломатическая игра и рациональный расчет (что, впрочем, не означает, что усилия КНР ни к чему не приведут).

Прежде всего разговором с Владимиром Зеленским Си Цзиньпин предпринял важную попытку снизить напряженность в отношениях между Китаем и Западом, который подозревает Пекин чуть ли не в желании поддержать Россию вооружениями. Как сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов и аналитиков, председатель Си послал сигнал западным коллегам, что таких планов у него нет, а это, в свою очередь, должно ослабить натянутость в отношениях. И хотя на Западе не верят в готовность Китая снизить уровень сотрудничества с Россией, а значит, и не верят в его роль как посредника в конфликте, у Пекина на этот счет совсем иной взгляд.

По мнению газеты The Washington Post, Си Цзиньпин решил усилить «свою репутацию миротворца и дипломатического тяжеловеса, предлагая себя как альтернативу Западу».

Тем более что после недавнего успешного замирения Пекином Ирана и Саудовской Аравии ключевая роль в урегулировании российско-украинского конфликта стала бы яркой строчкой в резюме китайского лидера. И серия дипломатических успехов, очевидно, лучше, чем один.

Кроме того, председатель КНР явно заручился поддержкой президента Франции Эмманюэля Макрона, с которым на пару, согласно публикациям в СМИ, намерен придумать формат для будущих мирных переговоров. Владимир Зеленский и другие представители его команды, кстати, публично не исключают роль Китая в качестве посредника, отметила The Washington Post. Издание считает, что таким образом руководство Украины смотрит в будущее, когда стране понадобятся большие инвестиции в постконфликтное восстановление, а вторая экономика мира вполне может быть заинтересована в подобных вложениях.

Дипломатическо-миротворческие аппетиты Пекина отчасти подтверждает и публикация в главной китайской англоязычной газете The Global Times — фактическом рупоре правительства КНР. Издание уверено, что после разговора Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским Китай уже можно назвать «влиятельным посредником в украинском кризисе». «Роль, которую мог бы сыграть Китай, искренне приветствовалась как Киевом, так и Москвой, несмотря на некоторые голоса с Запада, особенно из США, которые пытались исказить посреднические усилия Китая», — отметила The Global Times, явно намекая на координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, выразившего сомнение в способности КНР быть «беспристрастным посредником».

«США не смогли дать надежду на мирное решение соответствующим сторонам, включая Украину, Россию и другие европейские страны, и именно поэтому даже Киев, получающий оружие от США и НАТО, теперь ищет диалога и возможного политического урегулирования у Китая»,— заверило издание.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 апреля отметил, что в Москве «готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и, собственно, достижение Россией всех поставленных целей».

Однако «сам факт общения» лидеров КНР и Украины господин Песков назвал «суверенным делом каждой из этих стран», а потому оценивать его не взялся. Тем не менее миротворческие усилия Россия приветствовать готова.

Приветствуют эти усилия и в Евросоюзе. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер назвал звонок «важным, давно назревшим первым шагом Китая в исполнении своих обязанностей как члена СБ ООН». Впрочем, затем, уверен господин Мамер, Пекин должен «использовать свое влияние, чтобы заставить Россию прекратить ее агрессивную войну, восстановить территориальную целостность Украины и уважать ее суверенитет как основу справедливого мира».

Учитывая, что господин Зеленский заявил после разговора с председателем Си о границах Украины от 1991 года как основе урегулирования, а господин Песков заверил, что в Москве лидеры РФ и КНР такой сценарий завершения конфликта не обсуждали, перед посланником-миротворцем Ли Хуэем стоит весьма непростая задача. Впрочем, как и перед любым другим посредником, решившим взяться за разрешение этого конфликта: уж слишком далеки позиции противоборствующих сторон.

Алексей Забродин