Европа заблудилась в Пекине

Китай даст решительный ответ посягательствам на его суверенитет в случае появления военно-морских сил стран ЕС у берегов Тайваня. Об этом заявила представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь. Так она ответила на призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля направить корабли ВМС стран ЕС патрулировать Тайваньский пролив. Предложение использовать европейский военный потенциал для давления на Китай прозвучало на фоне новых попыток развивать диалог с Пекином. Канцлер Германии Олаф Шольц пригласил премьера Госсовета КНР Ли Цяна посетить Берлин для переговоров по снижению напряженности в отношениях с ЕС. А глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли предупредил, что объявление холодной войны Пекину было бы ошибкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters

Ответ на вопрос, какие действия предпримет Пекин, если страны ЕС подключатся к американской политике силового противостояния с Китаем, прозвучал в среду на брифинге официального представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь. «Мы находимся в состоянии повышенной готовности в отношении любых действий, которые могут нанести ущерб национальному суверенитету и территориальной целостности Китая»,— предупредила чиновница. Так она прокомментировала прозвучавший в конце прошлой недели призыв главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля начать патрулирование Тайваньского пролива силами ВМС стран—членов Евросоюза.

Эту идею глава европейской дипломатии выдвинул в воскресенье в интервью французской газете Journal du Dimanche. По словам господина Борреля, ВМС стран ЕС должны проводить патрулирование в Тайваньском проливе, чтобы «подтвердить приверженность Европы свободе навигации в этом критически важном районе». Напомним, что военные корабли США периодически совершают проход через Тайваньский пролив под предлогом свободы судоходства, игнорируя решительные протесты Пекина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь

Фото: Reuters Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь

Фото: Reuters

Глава европейской дипломатии, которого мировые СМИ до недавнего времени причисляли к сторонникам более мягкой политики по отношению к Китаю в руководстве ЕС, в последние дни заметно ужесточил свой тон. Так, выступая в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов стран—членов ЕС в Люксембурге, Жозеп Боррель фактически признал: в рамках своей новой внешнеполитической стратегии, получившей название «Глобальный портал» (Global Gateway), ЕС намерен привлекать к себе развивающиеся страны, отторгая Россию и Китай.

Инициатива, предложенная Еврокомиссией, предусматривает завоевание лояльности глобального Юга в обмен на инвестиции ЕС.

Примечательно, что Еврокомиссия изначально задумывала ее в противовес главному интеграционному проекту Китая «Пояс и путь». «Есть много людей, которые не хотят принимать ничью сторону, но они должны занять позицию по отношению к войне на Украине и к росту роли Китая в мире»,— пояснил Жозеп Боррель, давая понять, что считает усиление КНР не благом, а вызовом и угрозой.

Заявления главы европейской дипломатии прозвучали как послесловие к разразившемуся в конце прошлой недели скандалу в отношениях ЕС и Китая, едва не переросшему в острый дипломатический конфликт. Детонатором послужило интервью посла Китая во Франции Лу Шае телеканалу LCI, в ходе которого он заявил, что Крым «изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине». Дипломат позволил себе еще ряд высказываний, отличающихся от традиционных китайских формулировок.

Однако продлившаяся несколько дней политическая буря в итоге не нанесла отношениям Китая и ЕС непоправимого ущерба. После того как Пекин выступил с официальным заявлением, дезавуирующим высказывания посла, все тот же господин Боррель дал понять, что его удовлетворяет разъяснение китайской стороны. Указав на то, что ЕС продолжит обсуждать отношения с Китаем, Жозеп Боррель сообщил: к неформальному заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое в этом году пройдет в Швеции, готовится документ по обновлению стратегии отношений Евросоюз—КНР.

Пока же действия ведущих европейских государств по отношению к Китаю указывают на то, что в их политике переплелись две противоположные тенденции — готовность к противостоянию и стремление к сотрудничеству.

Так, во вторник было обнародовано решение канцлера Германии Олафа Шольца пригласить нового премьера Госсовета КНР Ли Цяна посетить Берлин с визитом 20 июня для проведения германо-китайских межправительственных консультаций. Подобные переговоры правительство Германии проводит только с близкими или стратегически важными партнерами, в частности с Францией, Японией, Бразилией или Израилем. Последние германо-китайские межправительственные консультации состоялись в 2021 году, то есть до начала российской специальной военной операции, и проходили из-за пандемии коронавируса в формате видеоконференции.

По сообщению агентства Bloomberg, одной из главных тем переговоров Олафа Шольца и Ли Цяна станут пути снижения напряженности в отношениях между Китаем и Евросоюзом. Кроме того, Олаф Шольц намерен установить «красные линии» в отношении любых изменений текущего статус-кво вокруг Тайваня.

В свою очередь, примером жесткой линии стало интервью президента Чехии Петра Павела американскому изданию Politico, в котором он обвинил Пекин в получении дивидендов от украинского конфликта. «Не думаю, что Китай действительно заинтересован в завершении войны в ближайшее время. В интересах Китая продлевать существующий статус-кво, потому что он может оказывать давление на Россию для получения от нее разных уступок»,— заявил Петр Павел.

По его словам, благодаря украинскому конфликту Пекин имеет дешевые российские нефть, газ и другие ресурсы. Кроме того, президент убежден, что Китай извлекает выгоду из того, что оказываемая Киеву финансовая и военная помощь ослабляет Запад.

К неутихающему в Евросоюзе спору сторонников и противников сближения с Китаем подключился глава МИД покинувшей ряды ЕС Великобритании Джеймс Клеверли. Хотя Лондон остается ближайшим союзником Вашингтона, заявление главы дипломатического ведомства Великобритании, которое он сделал во вторник вечером на приеме у лорд-мэра Лондона, заметно отличается по своей тональности от высказываний представителей администрации США и сторонников жесткой линии в ЕС.

Джеймс Клеверли начал с того, что предостерег от втягивания в холодную войну с Китаем. «Для меня было бы ясно и легко, возможно, даже приятно объявить новую холодную войну. Ясно, легко, приятно и ошибочно»,— заявил он, сформулировав три ключевых компонента внешней политики Лондона на китайском направлении. Это прямой и конструктивный диалог, укрепление национальной безопасности и сотрудничество с другими странами Индо-Тихоокеанского региона.

Некоторые высказывания оказались и вовсе сенсационными для представителя одного из главных центров силы внутри евро-атлантического сообщества.

Так, глава британского МИДа выразил убежденность в том, что решения Китая по ключевым для мира вопросам «определят облик эпохи», и указал на необходимость избегать упрощений, рассуждая о КНР.

Он также подчеркнул, что не верит в неизбежность конфликта между Китаем и Западом и считает курс на изоляцию КНР простым, но глубоко ошибочным решением. По словам господина Клеверли, Лондон хочет «сохранять и создавать открытые, конструктивные и стабильные отношения с Китаем, отражающие его глобальное значение», а британский бизнес стремится торговать с Китаем и инвестировать в его экономику.

Сергей Строкань