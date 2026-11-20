МИД России назвал неприемлемым даже «квазичленство» Украины в НАТО
Рябков: для России неприемлемо даже квазичленство Украины в НАТО
Россия не приемлет никаких «креативных решений» по вступлению Украины в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. То же относится и к «квазичленству» страны в Североатлантическом альянсе.
Так замглавы МИДа ответил на вопрос о том, как Москва относится к предоставлению Киеву гарантий в соответствии с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне. «И, не предвосхищая никаких решений в этой сфере, подчеркну, что мы не закрываемся от диалога, но не от диалога о вхождении Украины в НАТО. Еще раз, это совершенно неприемлемая опция»,— добавил господин Рябков (цитата по «Интерфаксу»).
Речь идет о принципе коллективной защиты, который закреплен в уставе НАТО. Он подразумевает, что военная агрессия против одного члена военного блока воспринимается как атака на весь альянс.
Накануне спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали гарантии безопасности для Европы и Украины в Берлине. На пресс-конференции по итогам встречи господин Кушнер сказал, что США «ознакомили Россию с концепцией того, что любые гарантии безопасности будут основываться на пятой статье устава НАТО».