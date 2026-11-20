Накануне спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали гарантии безопасности для Европы и Украины в Берлине. На пресс-конференции по итогам встречи господин Кушнер сказал, что США «ознакомили Россию с концепцией того, что любые гарантии безопасности будут основываться на пятой статье устава НАТО».