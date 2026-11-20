Рябков уточнил значение возможного визита представителей «евротройки» в Москву
Рябков: визит евротройки в Москву не означает подключения ко встречам по Украине
Возможный визит представителей «евротройки» (Германия, Франция и Великобритания) в Москву не означает, что их подключат к трехсторонним переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
По словам господина Рябкова, ответить на вопрос о том, кто приедет в Россию, должны сами европейцы. Если представители Евросоюза (ЕС) решатся на такой визит, уточнил дипломат, его можно организовать «максимально форсированно и качественно».
«Я хочу подчеркнуть, что речь о том, чтобы, если будет с их стороны желание воспользоваться этим приглашением, они приехали в Москву. Это не подключение указанной группы к так называемому трехстороннему формату»,— пояснил Сергей Рябков (цитата по «Интерфаксу»).
Накануне президент Владимир Путин говорил, что Россия по дипломатическим каналам пригласила представителей ЕС в Москву, чтобы выяснить их позицию по украинскому урегулированию и обсудить вопросы безопасности в Европе.