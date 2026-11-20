«Я хочу подчеркнуть, что речь о том, чтобы, если будет с их стороны желание воспользоваться этим приглашением, они приехали в Москву. Это не подключение указанной группы к так называемому трехстороннему формату»,— пояснил Сергей Рябков (цитата по «Интерфаксу»).