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Пекин стал Меккой для дипломатов и политиков

Китай быстро набирает геополитический вес

Первая встреча глав МИДов Саудовской Аравии и Ирана Фейсала бен Фархана и Хосейна Амир-Абдоллахиана после достижения договоренности о возобновлении дипломатических отношений между странами состоялась в четверг в Пекине. Тем самым Эр-Рияд и Тегеран не только выбрали нейтральную площадку для переговоров, но и отдали должное Китаю, который сыграл решающую роль в их примирении. Примечательно, что в четверг Пекин превратился в один из главных центров мировой дипломатии. Помимо иранской и саудовской делегации, здесь также принимали президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Главы МИДов Ирана и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан (слева) и Хосейн Амир-Абдоллахиан (справа) остались благодарны своему китайскому коллеге Цинь Гану (в центре) за его посреднические усилия

Главы МИДов Ирана и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан (слева) и Хосейн Амир-Абдоллахиан (справа) остались благодарны своему китайскому коллеге Цинь Гану (в центре) за его посреднические усилия

Фото: Reuters

Главы МИДов Ирана и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан (слева) и Хосейн Амир-Абдоллахиан (справа) остались благодарны своему китайскому коллеге Цинь Гану (в центре) за его посреднические усилия

Фото: Reuters

В четверг в Пекине состоялась долгожданная встреча глав МИДов Саудовской Аравии и Ирана Фейсала бен Фархана и Хосейна Амир-Абдоллахиана. Это произошло чуть менее чем через месяц после того, как делегации двух стран договорились восстановить дипломатические отношения, прерванные в 2016 году.

Попытки примирить Эр-Рияд и Тегеран за эти годы предпринимали многие, в первую очередь такие региональные игроки, как Оман и Ирак. Но точка была поставлена 10 марта на переговорах в Пекине.

С тех пор саудовский и иранский министры несколько раз говорили по телефону, кроме того, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил президента Ирана Эбрахима Раиси посетить Эр-Рияд. В понедельник стало известно, что приглашение принято. Дата визита пока неизвестна, но встреча глав МИДов двух стран показала, что это событие не за горами.

В совместном заявлении, подписанном в Пекине по итогам переговоров министров, подтверждены все договоренности, достигнутые делегациями месяц назад, в том числе об активизации двух старых соглашений — о сотрудничестве в области безопасности от апреля 2001 года и о сотрудничестве в области экономики, торговли, инвестиций, технологий, науки, культуры, спорта и молодежи, подписанного в мае 1998 года. Кроме того, стороны намерены работать над открытием посольств в Эр-Рияде и Тегеране и генеральных консульств в Джидде и Мешхеде, а также над возобновлением авиарейсов между двумя странами. Предполагается также обмен визитами официальных делегаций и представителей бизнеса. Так, еще в начале недели стало известно, что Иран и Саудовская Аравия изучают возможность учредить совместную торговую палату. Стороны также договорились укреплять сотрудничество во всем, что способствует обеспечению безопасности и стабильности в регионе. И надо сказать, что это не пустые слова — на Ближнем Востоке очень ждут, что сближение Тегерана и Эр-Рияда снизит напряжение в соседних странах. В первую очередь в Ливане и Сирии.

В заключение министры пригласили друг друга в столицы своих стран и поблагодарили китайскую сторону за организацию встречи.

Очевидно, что для первых после решения о восстановлении отношений переговоров глав МИДов Саудовской Аравии и Ирана нужна была нейтральная площадка. Пекин подошел идеально.

Как отметила саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат», «выбор Пекина в качестве места встречи двух министров обусловлен его ролью в достижении соглашения между этими странами и облегчением взаимодействия между ними». Так что сейчас мало кто удивился приезду глав МИДов в Пекин. А вот месяц назад участие Китая в ирано-саудовских переговорах стало сенсацией. Это совпало с выдвижением Пекином мирного плана по Украине, после чего стали очевидными стремление и одновременно способность Китая стать одним из ведущих игроков на мировой геополитической арене. И это не осталось без внимания на Западе.

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре), президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на переговорах в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре), президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на переговорах в Пекине

Фото: Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре), президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на переговорах в Пекине

Фото: Reuters

Китай стал местом паломничества европейских политиков. В марте Пекин посетил премьер-министр Испании Педро Санчес. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином он призвал поспособствовать скорейшему завершению российско-украинского конфликта и провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. С этой же целью в среду в Пекин прилетели президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Российское вторжение на Украину нанесло удар по международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать, что вы вернете Россию к разуму и сможете усадить обе стороны за стол переговоров»,— сказал господин Макрон на состоявшихся в четверг переговорах с китайским лидером.

Еще в преддверии визита госпожа фон дер Ляйен подчеркнула, что шаги Китая в контексте украинского конфликта определят дальнейшие отношения страны с Евросоюзом.

В том же ключе высказался во вторник и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Сообщив журналистам, что посетит Пекин на следующей неделе, он заявил: «Мы ожидаем, что постоянный член СБ ООН должен выступать в защиту основанного на правилах миропорядка. И Китай несет моральный долг в том, чтобы способствовать справедливому миру».

Дмитрий Дризе об итогах визита Эмманюэля Макрона в Китай

Дмитрий Дризе об итогах визита Эмманюэля Макрона в Китай

На эти заявления ответил лично председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Макроном и Урсулой фон дер Ляйен. «Китай последовательно рассматривает ЕС в качестве независимого полюса в многополярном мире, поддерживает ЕС в реализации его стратегической независимости»,— сказал председатель КНР. По его словам, Пекин настаивает, чтобы «отношения между Китаем и ЕС не были нацелены на третьи стороны (то есть не были направлены против России.— “Ъ”), не зависели от третьих сторон и не контролировались бы третьими сторонами (а это камешек в огород США.— “Ъ”)».

В то же время Си Цзиньпин сообщил, что готов работать вместе с Францией над тем, чтобы «справиться с побочными эффектами украинского кризиса в продовольственной, энергетической, финансовой, транспортной и других областях, а также уменьшить негативное влияние украинского кризиса на мир, особенно на развивающиеся страны».

Марианна Беленькая

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