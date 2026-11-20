В Минсельхозе Краснодарского края ранее заявляли о планах по закладке в 2027 году 1,3 тыс. га новых насаждений винограда. В «Фанагории» говорят о намерениях увеличить площадь виноградников на 200 га в 2027 году. В этом году компания собрала 41,6 тыс. тонн винограда. 56% этого объема сформировали красные сорта, 43% — белые, 1% — розовые. Совокупный сбор винограда в России в этом году, согласно оценке Минсельхоза РФ, составит 955 тыс. тонн. В Neo приводят оценку в 950–955 тыс. тонн. Значение в лучшем случае покажет символический рост — на 0,5–1%, говорят аналитики.