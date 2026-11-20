Риски сдержали лозу
Площадь виноградников в России в 2027 году вырастет на 1,7–3,5%
В 2027 году площадь виноградников в России увеличится на 1,7–3,5%, до 118–120 тыс. га. Рост сдерживает опережающее падение спроса на российское вино и сложности ведения бизнеса. Урожай винограда сильно зависит от погодных факторов, а возможности повышать его качество за счет дополнительных средств защиты растений у виноделов нет.
Общая площадь виноградников в России на конец 2027 года может составить 118–120 тыс. га, что всего на 1,7–3,5% больше год к году, подсчитали в консалтинговой компании Neo. Для сравнения: по итогам 2026 года прирост составит 2,7%. Прогноз на 2027 год предполагает закладку 5–6 тыс. га виноградников, из которых только 2–3 тыс. га обеспечат чистый прирост, оставшийся объем — замена выбывающих насаждений, объясняет партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина.
В Минсельхозе Краснодарского края ранее заявляли о планах по закладке в 2027 году 1,3 тыс. га новых насаждений винограда. В «Фанагории» говорят о намерениях увеличить площадь виноградников на 200 га в 2027 году. В этом году компания собрала 41,6 тыс. тонн винограда. 56% этого объема сформировали красные сорта, 43% — белые, 1% — розовые. Совокупный сбор винограда в России в этом году, согласно оценке Минсельхоза РФ, составит 955 тыс. тонн. В Neo приводят оценку в 950–955 тыс. тонн. Значение в лучшем случае покажет символический рост — на 0,5–1%, говорят аналитики.
Руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий напоминает, что на долю столового винограда приходится только 5–10% российского урожая.
Столько же могут формировать универсальные сорта. Но 80–85% — технический виноград, служащий сырьем для виноделия и коньячного дистиллята, отмечает Альбина Корягина. Винные сорта, по ее словам, составляют 90–100 тыс. га от общей площади виноградных насаждений в России.
Мотивации существенно увеличивать производство винограда для выпуска вина у бизнеса в сложившихся условиях, вероятно, нет. Согласно Росалкогольтабакконтролю, производство тихих вин в России в январе—октябре 2026 года составило 27,72 млн дал, сократившись на 7,8% в годовом выражении. В игристом сегменте снижение составило 4,8%, до 13,92 млн дал. Выпуск продукции падает из-за снижения розничных продаж: например, реализация тихих вин за год сократилась на 2,4%.
Доля российской продукции в продажах, по данным участников рынка, сократилась на 0,68 процентного пункта, до 59,7%. Спрос падал быстрее, чем на вино в целом. Это связано с ростом цен и переориентацией потребителей на другой алкоголь (см. “Ъ” от 17 ноября).
Выращивание винограда считается сложным бизнесом. Руководитель WineRetail Александр Ставцев говорит, что, например, в этом году погода была достаточно благоприятной, но ему предшествовали несколько засушливых сезонов. Владелец винодельческого хозяйства в Крыму Андрюс Юцис отмечает, что условия в его регионе были хорошими: умеренные дожди весь год способствовали росту урожайности винограда на 30%.
Но картина далеко не везде оказалась равномерной. Директор по сельскому хозяйству агрофирмы «Южная» Иван Чурсин рассказывает о градобоях, суховеях и летней засухе. В отдельных хозяйствах затяжные дожди привели к потерям урожая, говорит Ирина Козий. Андрюс Юцис замечает, что погодные условия в этом году были лучше для белых сортов винограда, которые обычно собирают в конце августа—начале сентября.
Но, например, популярный красный сорт Каберне Фран столкнулся с проблемами при вызревании, говорит господин Юцис.
Существенное влияние погодных факторов накладывается на общие для растениеводческого бизнеса проблемы, среди которых источник “Ъ” на виноградарском рынке называет сокращения применения средств защиты растений ради оптимизации издержек, что зачастую приводит к снижению качества урожая.
Еще сложнее ситуация обстоит с сортами столового винограда, которые, по словам Ирины Козий, нужно охладить в течение часа после сбора. Но обеспечить процесс, по словам эксперта, могут только единичные хозяйства.
Факторами сохранения умеренного увеличения площадей виноградников в дальнейшем Альбина Корягина называет доступность качественного посадочного материала и сохранение мер господдержки. Закладка виноградника требует больших затрат, госсубсидии частично компенсируют их. Эксперт напоминает, что на 2027 год на поддержку виноградарства и виноделия в бюджете РФ предусмотрено около 3 млрд руб. Доступ к ним должны получить и новые регионы, в том числе Запорожская область.