Вот и встретились Сергей Шойгу и Ли Шанфу

Новый министр обороны КНР Ли Шанфу прибыл в Россию с первым зарубежным визитом после назначения его на эту должность. Поездка проходит на фоне накаляющих страсти вбросов о поставках китайского оружия Москве, что Пекин официально опровергает. Оставляя тему оружейных поставок за скобками, Россия и Китай находят другие пути поиграть на нервах США и их союзников, которых тревожит растущее число российско-китайских контактов по военной линии. Вечером в воскресенье рабочую встречу с китайским гостем провел президент РФ Владимир Путин.

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Слева направо: Ли Шанфу, Сергей Шойгу и Владимир Путин



Трехдневный визит в Москву нового министра обороны Китая Ли Шанфу начался в воскресенье вечером с его рабочей встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принимал участие министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга — председателя КНР, товарища Си Цзиньпина. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы в том числе затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств между нашими странами. По всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений. В экономике, в социальной, в культурной, в образовательной отрасли. Ну и по линии военных ведомств»,— заявил, обращаясь к китайскому гостю, Владимир Путин.

«По линии военных ведомств мы работаем активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах: и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе»,— продолжал российский президент.

«У нас очень крепкие отношения. Они превосходят военно-политические союзы времен "холодной войны", строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне. Они очень устойчивы»,— дал свою оценку феномена российско-китайских связей Ли Шанфу.

«После того как я занял должность министра обороны КНР, это мой первый зарубежный визит. Я специально выбрал для этого Россию, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений»,— добавил китайский министр на переговорах в Кремле.

Поездка китайского министра проходит вскоре после того, как 20–22 марта с первым зарубежным визитом после переизбрания на должность главы китайского государства российскую столицу посетил председатель КНР Си Цзиньпин. А после переговоров в Москве Сергей Шойгу и Ли Шанфу уже в этом месяце продолжат общение в Дели в ходе запланированной на 27–28 апреля встречи глав минобороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Накануне встречи министров в Москве в Минобороны РФ сообщили, что «стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности».

В ходе визита Ли Шанфу не только проведет переговоры с военным руководством РФ, но и посетит российские военно-учебные заведения, где ознакомится с опытом подготовки военных кадров.

«В последние годы под стратегическим руководством лидеров двух государств отношения между вооруженными силами Китая и России поддерживаются на высоком уровне, достигнут новый прогресс в стратегических коммуникациях, совместных учениях и практическом сотрудничестве»,— заявил накануне переговоров в Москве официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй. По его словам, связи между армиями двух стран «обогащают содержание российско-китайского всеобъемлющего партнерства и их стратегического взаимодействия в новую эпоху».

Кадровый военный генерал-полковник Ли Шанфу был утвержден на пост главы оборонного ведомства на сессии Всекитайского собрания народных представителей, прошедшей в марте. До этого в 2016–2017 годах он был заместителем командующего силами стратегического обеспечения Народно-освободительной армии Китая, а в 2017–2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР. В 2018 году Минфин США ввел санкции против этого департамента и его главы Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Москвой. Основанием стала сделка по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400.

В то время как представитель Минобороны КНР напомнил о совместных военных учениях как об одном из слагаемых ВТС двух стран, российская сторона новых маневров пока не анонсирует.

«Это надо спрашивать в Министерстве обороны»,— заявил в конце прошлой недели пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

До начала российской специальной военной операции на Украине российско-китайские учения проходили ежегодно, при этом сотрудничество Москвы и Пекина в этой области на протяжении последних лет развивалось по нарастающей. Так, в августе 2021 года, за полгода до военной операции на Украине, Россия и Китай провели совместные военные учения «Запад / Взаимодействие-2021» на северо-западе КНР, на полигоне «Цинтунся». Особенностью маневров, в которых принимали участие около 13 тыс. военнослужащих и почти 500 единиц техники, стала не только их масштабность. Тогда впервые в истории российские участники получили возможность в ходе учений использовать китайское оружие. Его освоение российскими военными проходило в несколько этапов, включая теоретическую подготовку, занятия на электронных тренажерах, а также уроки практического вождения и стрельбу.

Для участия в учениях «Запад / Взаимодействие-2021» российская сторона перебросила в КНР четыре истребителя Су-30СМ, которые проводили летную тренировку с выполнением учебно-боевых задач вместе с истребителями J-11 и J-7 китайских ВВС. Экипажи осуществляли взлет парами, выполняли удары по условным наземным целям осколочно-фугасными бомбами, а также репетировали уход от средств ПВО «противника».

Сразу после учений «Запад / Взаимодействие-2021» на территории России прошли учения ШОС «Мирная миссия-2021». В том же году Москва пригласила страны ШОС принять участие в своих стратегических командно-штабных учениях «Запад-2021».

Однако пик российско-китайских маневров накануне спецоперации на Украине пришелся на осень 2021 года, когда в октябре военно-морские силы КНР провели в западной части Тихого океана совместные маневры с российским ВМФ. Тогда пять китайских и пять российских военных кораблей впервые прошли через пролив Цугару, разделяющий японские острова Хонсю и Хоккайдо. После этого в ноябре того же года самолеты стратегической авиации России и дальней авиации КНР провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Спустя полтора года провозглашение России «непосредственной угрозой», а Китая — «стратегическим вызовом», к которому прибегли США и их союзники как в НАТО, так в азиатском регионе, подтолкнуло Москву и Пекин к поискам новых форм взаимодействия. Это и станет главной темой переговоров главы Минобороны КНР Ли Шанфу в Москве.

Поддержка Западом Украины в ее конфликте с Россией и все более активное рассмотрение силовых сценариев противостояния с Китаем из-за Тайваня заставляют Москву и Пекин ускорять движение навстречу друг другу.

Как заявил в конце прошлой недели директор ЦРУ Уильям Бёрнс, «сотрудничество России и Китая под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина остается крепким, подтверждением чего служит визит Си Цзиньпина в Москву».

При этом, по его словам, согласно последним данным разведки США, Пекин до сих пор не решился поставить Москве оружие и боеприпасы. «Президент Джо Байден и ряд европейских лидеров высказывались публично на тему последствий, которые постигнут Китай в случае таких поставок»,— заявил Уильям Бёрнс, выступая в аналитическом центре Института Бейкера.

Поездка нового главы китайского военного ведомства в Россию проходит на фоне все новых вбросов о поставках китайского оружия Москве. Несмотря на официальные опровержения со стороны Пекина, эта тема уже не один месяц не теряет своей остроты. Так, в конце недели газета The Washington Post сообщила, что среди рассекреченных документов Пентагона была сводка офиса директора национальной разведки США, основанная на прослушке российской Службы внешней разведки.

Как пишет The Washington Post, из документа следовало, что Китай якобы согласился предоставить летальное оружие Москве. «Китай одобрил предоставление летальной помощи России в ее конфликте на Украине в начале этого года и планировал замаскировать военную технику под гражданские предметы, следует из перехвата Соединенными Штатами российских разведанных»,— говорится в публикации. Согласно этой утечке, СВР якобы сообщала, что Центральный военный совет КНР «одобрил поэтапные поставки» оружия России и хотел сохранить это в тайне.

Неудивительно, что эта тема вновь всплыла в ходе состоявшегося в конце прошлой недели визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Пекин. Находясь в Китае, она призвала оказать влияние на Москву и не допустить поставок в Россию оружия и товаров двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и военных нуждах. Однако глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции со своей немецкой коллегой терпеливо повторил официальную позицию Пекина, которая многократно звучала ранее. «Китай не будет передавать оружие сторонам конфликта и в соответствии с нормами и законами будет регулировать экспорт товаров двойного назначения»,— заявил китайский министр.

Сергей Строкань