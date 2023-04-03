Переговорчивый президент

МИД КНР подтвердил, что 5 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет с государственным визитом в Пекин. У французского лидера амбициозные планы. Прежде всего господин Макрон намерен убедить председателя Си Цзиньпина сыграть более активную роль в прекращении боевых действий на Украине. В Париже считают, что Китай может кардинально изменить ситуацию вокруг украинского кризиса. Кроме того, президент Франции собирается не только оживить двусторонние отношения, но и выступить в качестве лидера объединенной Европы. Для поддержки он возьмет с собой в Пекин главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, с которой заранее встретился 3 апреля в Елисейском дворце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters

Эмманюэль Макрон в среду, 5 апреля, прибудет в Китай с государственным визитом, который продлится три дня. Как отметила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, французский лидер прибудет в страну по приглашению председателя Си Цзиньпина. С этой поездкой, судя по анонсам западных СМИ, у господина Макрона связано много ожиданий. В Пекин политик отправляется после нашумевшего визита китайского лидера в Москву и поездки в КНР своего коллеги — испанского премьер-министра Педро Санчеса, который призвал председателя Си поспособствовать скорейшему завершению российско-украинского конфликта и провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

К этому до и после поездки главы Китая в Россию призывали многие представители Запада. Господин Санчес стал первым, кто сделал это в очном общении. Пока председатель Си призывам не внял, однако Эмманюэль Макрон надеется, что ему повезет больше.

Как отмечают западные СМИ, фактически президент Франции намерен снова попробовать себя в роли политика, способного позитивно влиять на ход мировых событий.

«Президент Франции хочет разыграть более личную карту со своим китайским коллегой после того, как в прошлом году подвергся жесткой критике за многочасовые переговоры с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным.— “Ъ”), которые не смогли остановить полномасштабное вторжение России»,— пишет издание Politico. Высокопоставленный французский источник пояснил агентству Bloomberg, что Китай, «чья нейтральная позиция способствовала развязыванию войны», сегодня остается той страной, которая способна «изменить ход конфликта, учитывая ее влияние на Москву».

Другими словами, украинский кризис фактически назван главной темой предстоящего визита. Причем Эмманюэль Макрон надеется, что ему удастся убедить Си Цзиньпина не ускорять сближение с Россией и сыграть посредническую роль в урегулировании украинского кризиса. Правда, мирный план Китая, представленный 24 февраля, похоже, в эту схему не вписывается. Его на Западе сочли скорее отражением желания КНР представить себя в качестве миротворца, чем реальной попыткой урегулирования конфликта. Сейчас союзники Украины стремятся склонить Си Цзиньпина хотя бы к телефонному разговору с Владимиром Зеленским. По их мнению, такая беседа может оказаться весьма эффективной. Как утверждает Bloomberg, в Париже сочтут большим успехом визита, если господин Макрон добьется согласия председателя Си начать «долгосрочный диалог» с президентом Зеленским.

Говорить с Си Цзиньпином Эмманюэль Макрон готов в максимально приятной для того обстановке. Встретившись в Пекине, французский и китайский лидеры отправятся в Гуанчжоу — город, имеющий для председателя КНР особое значение. Именно там, в провинции Гуандун, когда-то работал губернатором отец Си Цзиньпина. «В общей сложности президент проведет шесть-семь часов переговоров с китайским лидером. Тот факт, что он станет первым президентом Франции, посетившим Гуанчжоу,— очень личный штрих»,— процитировало Politico анонимного чиновника из Елисейского дворца. По мнению собеседника, подкрепляются надежды французского президента и тем, что «можно пересчитать по пальцам одной руки мировых лидеров, которые могли бы провести содержательное обсуждение с Си Цзиньпином».

Впрочем, одной Украиной переговоры не ограничатся. В планах господина Макрона и придать своим визитом импульс двусторонним экономическим отношениям. В подтверждение этого вместе с президентом Франции в Китай отправляется большая бизнес-делегация и министр финансов Брюно Ле Мер. Среди прочего будут обсуждаться поставки в КНР самолетов компании Airbus.

При этом китайское турне французского президента должно соответствовать его образу общеевропейского лидера и посланца объединенной Европы.

Чтобы утвердить себя в этом качестве, он возьмет в Пекин главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, с которой заранее встретился 3 апреля в Елисейском дворце и обсудил план действий в КНР. Здесь господин Макрон отчасти пытается сыграть на контрасте с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который в прошлом году побывал в Китае с однодневным визитом, сосредоточившись в большей степени на германо-китайских отношениях. Тогда французские официальные лица в частном порядке критиковали немецкого канцлера, упрекая его в неподготовленности поездки и малом внимании к интересам ЕС в целом. «У меня нет европейского мандата, поскольку у Франции есть своя независимая дипломатия, но я привержен европейской координации»,— заявил господин Макрон в марте, обращаясь к госпоже фон дер Ляйен с просьбой сопроводить его в Китай, чтобы «говорить единым голосом».

Правда, как отмечает Politico, ее присутствие может сыграть с Эмманюэлем Макроном злую шутку. В преддверии визита госпожа фон дер Ляйен призвала страны ЕС «снизить риск» чрезмерной зависимости от Китая и намекнула, что Евросоюз может прекратить реализацию знаковой торговой сделки с КНР, заключенной в 2020 году, но потом забуксовавшей. Постпред Китая при ЕС Фу Цун заявил, что остался «немного разочарован» словами главы ЕК, а ее речь «содержала много искажений».

При этом в Вашингтоне, хотя и желают французскому президенту удачи, не особо верят в успех его миссии. По словам трех источников в администрации США, процитированных Politico, в Белом доме не ждут, что лидер Франции добьется прорыва на каком-либо геополитическом направлении, будь то украинский кризис или напряженность в Тихоокеанском регионе. «Чиновники Белого дома с сожалением вспомнили неудачные попытки Макрона выступить в роли миротворца с Путиным накануне вторжения более года назад и ожидают того же на этот раз. В администрации также есть озабоченность из-за потенциального сближения Франции с Китаем в тот момент, когда напряженность между Вашингтоном и Пекином достигла самого высокого уровня за последние десятилетия»,— рассказало издание.

Алексей Забродин