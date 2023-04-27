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Коммерсантъ FM
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Госбанк Индии следит, чтобы компании не покупали нефть из РФ выше потолка

Государственный банк Индии, крупнейший кредитор страны, проверяет работу индийских нефтяных компаний Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. Ltd и Hindustan Petroleum Corp. Ltd. на предмет обхода санкций в отношении России. Об этом сообщила газета Mint со ссылкой на двух источников, знакомых с вопросом.

По данным газеты Mint, Госбанк запросил данные о закупочных ценах на сырье у индийских нефтяных компаний, чтобы проверить, что российская нефть не покупается выше чем $60 за баррель. Таким образом регулятор Индии хочет удостовериться в том, что компании не нарушают санкции в отношении России.

12 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Индия решила поддержать ограничения цен на российскую нефть. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники в Министерстве нефти сообщило, что Индия не должна придерживаться ограничений на российскую нефть, поскольку официально она не присоединилась к ограничениям. Посол России в Нью-Дели Денис Алипов завил, что Индия не придерживается ценовых ограничений на российскую нефть.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что в 2022 году поставки нефти в Индию выросли в 22 раза. При этом в марте «Роснефть» и Indian Oil заключили соглашение, согласно которому Россия нарастит поставки нефти в Индию. Конкретные цифры не назывались.

Подробнее об отношениях России и Индии — в материале «Россия и Индия нащупывают точки роста».

Анастасия Ларина

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