Reuters: Индия не обязана покупать нефть из России по цене ниже потолка

Индия не должна приобретать российскую нефть по ценам ниже ограничения, введенного странами G7 и Евросоюзом, поскольку официально не присоединялась к ограничению. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в индийском Министерстве нефти. 12 марта агентство Bloomberg сообщало, что власти Индии решили не нарушать антироссийские санкции, включая потолок цен.

Источники в Министерстве нефти сообщили Reuters, что Индия не подписывала никакого соглашения с западными странами о присоединении к введению предельной цены на российскую нефть.

По информации источников Bloomberg, чиновники в правительстве Индии попросили банки и трейдеров придерживаться действующих ограничений, включая потолок цен. 1 марта высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил Bloomberg, что Индия покупает у России нефть по цене ниже потолка.

Потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря 2022 года и установлен на уровне $60 за баррель. С 5 февраля действует предельная цена на нефтепродукты из России — $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно).

В США планировали добиться лишения России доходов от продажи нефти и нефтепродуктов. Однако на фоне введенных ограничений Индия нарастила импорт российского сырья. По информации Bloomberg, Индия обошла Китай и стала крупнейшим покупателем российской нефти к концу 2022 года.

Лусине Баласян