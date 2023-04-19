Россия и Индия нащупывают точки роста

В Дели состоялось 24-е заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, собравшейся после пятилетнего перерыва. Рекордный объем товарооборота, достигнутый за счет продажи российской нефти, не снимает проблемы дисбаланса торговли, препятствий для доступа на рынки для товаров из обеих стран и отсутствия гарантий инвестиций. В партнерстве с Индией Москва рассчитывает смягчить проблемы, возникающие в результате санкций. В свою очередь, Дели называет партнерство с Россией одним из будущих драйверов экономического роста Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Созданная в 1994 году межправкомиссия (МПК) собралась в понедельник после пятилетнего перерыва в совершенно новых условиях. Ее предыдущее, 23-е заседание прошло в 2018 году, то есть до пандемии COVID-19 и обострения войны санкций, которые вызвали потрясения в мировой экономике и нарушили привычные механизмы международного сотрудничества.

Неприсоединившаяся к западным санкциям Индия получила возможность покупать российскую нефть с большим дисконтом, которым она в полной мере воспользовалась. Россия стала ведущим экспортером нефти в Индию, обойдя традиционных лидеров — Ирак и Саудовскую Аравию.

Обращаясь к собравшимся в Дели представителям деловых кругов двух стран, сопредседатель МПК, глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар напомнил, что с апреля 2022 по февраль 2023 года товарооборот достиг рекордных $45 млрд. Закупки российской нефти позволили быстро преодолеть целевой показатель двусторонней торговли в размере $30 млрд, на который президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее договорились выйти только к 2025 году.

Однако в результате экстенсивного роста двусторонней торговли, вызванного шоковыми изменениями рыночной конъюнктуры, перед каждой из сторон возникли и новые проблемы. В то время как Россия должна решать, как использовать полученные от рекордных продаж нефти индийские рупии, Индия испытывает растущий дискомфорт от все более явного дисбаланса в торговле с Россией, покупая на порядок больше, чем продавая.

На эту проблему в своем обращении к участникам встречи обратил особое внимание Субраманиям Джайшанкар. «Существует понятная озабоченность по поводу торгового дисбаланса. Нам нужно очень срочно работать вместе с нашими российскими друзьями над тем, как устранить его»,— отметил господин Джайшанкар.

Высказывание министра прозвучало в ответ на многочисленные заявления представителей индийского бизнеса, которые считают неудовлетворительной ситуацию, когда объемы поставок из России в Индию значительно превышают объемы поставок в РФ из Индии. «Устранение этого дисбаланса на самом деле означает устранение препятствий, будь то доступ к рынкам, будь то нетарифные барьеры, связаны ли они с платежами или с логистикой. На деловой встрече мы должны честно говорить о краткосрочных и среднесрочных проблемах, с которыми мы сталкиваемся»,— поставил вопрос ребром глава МИД Индии. По его словам, мотивируя бизнес с обеих сторон, необходимо также расширить корзину товаров взаимной торговли. «Помимо традиционного экспорта фармацевтических препаратов и органических химикатов, есть возможности экспорта автозапчастей, электроники и ее компонентов, а также медицинской техники, текстиля, бытовой техники, кожаных изделий, керамики, продуктов питания и сельскохозяйственных продуктов»,— продолжал Субраманиям Джайшанкар.

Кроме того, он призвал российских предпринимателей включаться в программу Make in India. «Наша стратегия — позиционировать себя как более крупного производителя, более крупного трейдера, более мощного поставщика услуг. Я думаю, это должно быть интересно и нашим российским друзьям. Это открывает России более широкий набор возможностей. Поскольку Россия смотрит на Восток, ее ресурсы и технологии могут стать мощным вкладом в экономический рост Индии»,— резюмировал господин Джайшанкар.

В свою очередь, комментируя экспорт российской нефти в Индию, вызвавший рекордный скачок товарооборота, российский сопредседатель МПК, вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сделал упор на то, что Россия не намерена ограничиваться поставками углеводородов и будет развивать в Индии газохимические и нефтеперерабатывающие производства.

«У нас не только поставки нефти и СПГ. Во-первых, у нас здесь наличие собственного производства по нефтепереработке — НПЗ, который принадлежит "Роснефти", плюс у СИБУРа предприятие, плюс они расширяют его — это газохимия. Поэтому просто поставками сырья мы не ограничимся»,— пообещал господин Мантуров. Он также подробно остановился на актуальной для России проблеме импортозамещения и тех возможностей, которые может открыть для ее решения сотрудничество с Индией. «У нас нет задачи достичь абсолютной автономности — это тупик, ведущий в конечном итоге к потере конкурентоспособности. По отдельным компетенциям и технологиям, безусловно, будем опираться на надежных зарубежных партнеров»,— пояснил Денис Мантуров, сказав, что в их число, несомненно, входит Индия.

В то же время, по его словам, и сама Индия проявляет интерес к российским IT-продуктам. «Представителей Индии заинтересовали интеллектуальные системы — система беспрепятственного взимания платы с грузовиков на дорогах, умные системы навигации и отслеживания судов, системы безопасности на транспорте и в городе. Мы видим на рынке Индии перспективные ниши для наращивания объемов российского IT-экспорта, в частности, биометрических систем и средств идентификации, информационной безопасности, но не ограничиваемся ими. Несмотря на существенные компетенции индийского IT-сектора, интерес к российским продуктам и разработкам весьма существенный»,— заявил Денис Мантуров.

«Особое значение придаем вопросам взаимного доступа продукции на рынки наших стран. Вместе с Евразийской экономической комиссией мы рассчитываем активизировать переговоры с Индией по заключению соглашения о свободной торговле»,— продолжал российский сопредседатель МПК, по словам которого, уже прорабатывается вопрос подписания российско-индийского соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Кроме того, стимулом для делового сотрудничества могло бы стать оперативное решение вопроса бесперебойности взаиморасчетов. «В рамках межправительственного диалога мы предлагаем рассмотреть возможность широкого использования национальных валют и валют дружественных стран. Это актуально в нынешних условиях и позволяет минимизировать издержки и валютные риски»,— добавил господин Мантуров.

«Критики российского поворота на Восток, приводя примеры Индии и Китая, нередко рассуждают о том, что политика дедолларизации якобы заходит в тупик, поскольку Россия просто не знает, что делать с выручкой, получаемой в иных валютах, чем доллар США,— рупиях и юанях. Однако в таких рассуждениях есть изрядная доля политических спекуляций, оторванных от сегодняшних реалий»,— пояснил “Ъ” эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.

«Во-первых, когда значительная часть торговли российской нефтью все еще находится в серой зоне, внешние наблюдатели просто не знают, да и само правительство вряд ли имеет полную информацию о том, какова раскладка по валютам, в которых идет нефтяной экспорт. Часть контрактов наверняка все еще предполагает доллар, но есть и рубли, и юани, и рупии, и дирхамы ОАЭ. Во-вторых, Китай и Индия сами являются крупными производителями товаров и услуг, которые можно покупать напрямую за юани и рупии. "Газпромнефть" уже много лет экспортирует нефть в Китай за юани — компания научилась находить им применение, в том числе для оплаты товаров и услуг в КНР. Индийские рупии вполне можно использовать для оплаты индийских товаров и услуг, а также во взаимодействии с третьими странами, торгующими с Индией и одновременно с Россией»,— добавляет эксперт.

Сергей Строкань