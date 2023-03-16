Посол РФ Алипов назвал вбросом сообщения о решении Индии поддержать потолок цен

Посол России в Нью-Дели Денис Алипов завил, что Индия не придерживается ценовых ограничений, которые ввели страны Евросоюза и G7, на российскую нефть. Так он прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что после обсуждения с коллегами из США и других стран G7 власти Индии решили соблюдать потолок цен на нефть, поскольку не хотят нарушать санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Алипов

Фото: Пресс-служба МИД России Денис Алипов

Фото: Пресс-служба МИД России

«Такие вбросы появляются регулярно, и публикация в Bloomberg не первая на эту тему. Что касается Индии, она не является участником механизма этого ценового потолка на российскую нефть и неоднократно высказывала свои сомнения в эффективности этого механизма вообще»,— сказал господин Алипов в эфире «Соловьев Live» (цитата по «РИА Новости»).

Дипломат отметил, что в своей внешнеэкономической деятельности Индия исходит из собственных потребностей, а не желаний других стран. «Российскую нефть Индии покупать выгодно, и она будет ее покупать до тех пор, пока это будет выгодно. Я думаю, что вопрос стоит именно так»,— заключил он.

12 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Индия решила поддержать санкции против России, в том числе ограничения цен на нефть. Однако 14 марта Reuters со ссылкой на источники в индийском Министерстве нефти писал, что страна не должна придерживаться ограничений на российскую нефть, так как официально не присоединилась к ним.

По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году Индия в 16 раз увеличила импорт нефти из России относительно периода до 24 февраля. Таким образом, страна потеснила Европу в качестве главного покупателя нефти из России, поставляемой морским путем. На российскую нефть приходится около трети всего нефтяного импорта Индии.

Отметим, что накануне ЕС, по заверению США, предложил понизить уровень потолка на российскую нефть в марте на $5 за баррель, до $55. Однако Вашингтон пока не сформулировал свою позицию по этому вопросу.

Подробнее об этом читайте в материале «Российскую нефть просят пригнуться».

Милена Костерева