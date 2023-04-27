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Коммерсантъ FM
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Прокуратура США просит оставить Тейшейру под стражей по делу об утечке документов Пентагона

Федеральные прокуроры США просят суд оставить под стражей военнослужащего ВВС США Джека Тейшейру, которого обвиняют в сливе секретных документов Пентагона в интернет. По мнению гособвинения, господин Тейшейра, возможно, все еще имеет доступ к секретным документам.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Его освобождение повысит риск того, что он еще раз несанкционированно раскроет секретную информацию оборонного ведомства. Не существует условий освобождения, которые могли бы обеспечить его явку на судебные заседания в будущем или безопасность общества. Он должен находиться под стражей»,— говорится в ходатайстве прокуратуры (цитата по Reuters). В документе прокуроры также обвиняют Тейшейру в том, что он предпринял шаги, чтобы помешать правительственному расследованию.

13 апреля ФБР арестовало Джека Тейшейру, на следующий день ему предъявили обвинение в несанкционированном изъятии, а также хранении и передаче секретной информации. По данным The New York Times, первая утечка документов произошла в феврале 2022 года. Газета сообщала, что Джек Тейшейра был администратором группового чата в Discord.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Утечка дала осечку».

Эрдни Кагалтынов

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