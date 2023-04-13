NYT назвала имя причастного к утечке секретных документов Пентагона военного

Администратором группового чата в Discord, через который в сеть утекли секретные данные Пентагона, был 21-летний военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. Об этом сообщила The New York Times (NYT). Источники Reuters сообщают, что военный будет задержан сегодня, 13 апреля, в Массачусетсе. Позднее три источника подтвердили CBS News, что правоохранительные органы установили личность подозреваемого в утечке и им оказался Джек Тейшейр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джек Тейшейра

Фото: Jack Teixeira Джек Тейшейра

Фото: Jack Teixeira

По данным NYT, в чате находилось от 20 до 30 человек, преимущественно молодые люди и подростки. Издание отмечает, что участники чата увлекались оружием и видеоиграми.

NYT поговорил с четырьмя участниками чата, один из которых признался, что знает человека, ответственного за утечку документов, лично встречался с ним. Его пользовательское имя — OG. Об этом же пользователе рассказали источники The Washington Post, отказавшись назвать его настоящее имя. Однако один из участников чата также сказал WP, что документы опубликовал OG, добавив, что утечка была не случайна.

Источники NYT добавили, что OG несколько старше подростков в чате, а в связи с его работой у него есть доступ к секретным документам. Его имя они не назвали, однако NYT вышла на Джека Тейшейру с помощью собственного расследования. Газета утверждает, что обнаружила его с помощью анализа соцсетей, а интерьер его квартиры на фотографиях в интернете совпадает с деталями на краях снимков документов Пентагона.

Американские СМИ обнаружили секретные документы Пентагона в соцсетях на прошлой неделе. Они касались контрнаступления Украины, взаимодействия и давления Вашингтона на другие страны для передачи Киеву оружия и ряда других тем. Минюст США инициировал уголовное расследование.

Подробнее об утечке — в материале «Ъ» «Спасение всплывающих — дело рук самих всплывающих».

Лусине Баласян