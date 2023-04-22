The New York Times: первая утечка документов США произошла в феврале 2022 года

Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона Джек Даглас Тейшейра начал публиковать информацию спустя 48 часов после ввода Россией войск на Украину, выяснила The New York Times. Газета нашла еще одно сообщество в Discord, которое использовал военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии,— оно значительно больше тех, о которых было известно раньше. Господин Тейшейра в группе предлагал в частном порядке поделиться информацией с теми, кто живет за пределами США: «Напишите в ЛС и я могу рассказать вам, что у меня есть».

Вероятно, первая утечка произошла в группе Discord, в которой состоят около 600 участников. Уголовное дело в отношении господина Тейшейры связана с утечкой в сообществе, в котором было около 50 участников. Неясно, известно ли следствию о том, что обвиняемый публиковал больше секретной информации, чем ранее было известно СМИ. Адвокаты обвиняемого, ФБР и Минюст отказались от комментариев.

Попавшие в поле зрения журналистов секретные материалы касаются потерь в конфликте, деятельности российских разведслужб, помощи Украине. Размещавший секретные материалы пользователь говорил, что это документы Агентства национальной безопасности, Центрального разведывательного управления и других спецслужб. Сообщения публиковались в группе вплоть до 19 марта, тогда господин Тейшейра сообщил, что «решил прекратить с обновлениями».

Как отмечает The New York Times, в отличие от предыдущей группы, к большому сообществу можно было легко получить доступ, в том числе через ссылки на YouTube. Газета в своей публикации приводит ряд доказательств, что в обнаруженной группе документы тоже сливал господин Тейшейра. На это указывают изображения, его высказывания, и поздравления с днем рождения.

Как пишет The New York Times, в своей первой записи о секретных документах господин Тейшейра сообщил, что «видел отчет Пентагона» о начале боевых действий. «Очевидно, желая произвести впечатление на других участников группы, которые подвергли сомнению его анализ, он сказал: "У меня есть немного больше, чем информация из открытых источников. Плюсы работы в разведывательном подразделении ВВС США"»,— пишет газета.

Как утверждается, господин Тейшейра предсказал отвод российских войск от Киева весной 2022 года (Кремль объяснял это жестом доброй воли президента Владимира Путина на фоне переговоров). Господин Тейшейра также заявлял, что у него есть доступ к разведданным американских партнеров. Когда один из пользователей призвал господина Тейшейру не злоупотреблять доступом к секретным данным, тот ответил: «Слишком поздно».

Американские СМИ обнаружили утечку ранее в апреле. Попавшие в открытый доступ документы касались контрнаступления Украины, давления Вашингтона на другие страны для передачи Киеву оружия и множества других тем. Подозреваемый в утечках 21-летний военнослужащий был задержан 13 апреля. Ему предъявлено обвинение по двум пунктам закона о шпионаже. Из-за объема слитых данных и их чувствительности он может получить пожизненный срок.

Что стало известно о наступлении Украины из утечек — в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев