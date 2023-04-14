Утечка дала осечку

Подозреваемый по делу об одной из крупнейших в истории США утечек секретных данных 21-летний Джек Тейшейра в пятницу предстал перед окружным судом штата Массачусетс. Ему предъявили обвинение по двум пунктам Закона о шпионаже. Из-за объема слитых данных и их чувствительности молодой человек может получить пожизненный срок. Между тем он явно не похож на известных идейных информаторов, таких как Челси Мэннинг и Эдвард Сноуден. Скорее речь идет о беспечном парне, заигравшемся в видеоигры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как утверждают знакомые Джека Тейшейры, публикуя секретные документы, он во многом руководствовался желанием произвести на других неизгладимое впечатление

Фото: Social Media Website / Reuters Как утверждают знакомые Джека Тейшейры, публикуя секретные документы, он во многом руководствовался желанием произвести на других неизгладимое впечатление

Фото: Social Media Website / Reuters

Заседание, начавшееся в 17:00 по московскому времени, было весьма коротким. Уже минут через 15 было объявлено, что Джеку Тейшейре предъявлено обвинение по двум пунктам Закона о шпионаже, предусматривающего наказание за «несанкционированное изъятие, хранение и передачу конфиденциальных документов, имеющих отношение к национальной безопасности США». Военнослужащего оставят под стражей до следующего заседания суда, намеченного на 19 апреля. В этот день ему изберут меру пресечения.

Согласно Закону о шпионаже, молодому человеку может грозить до десяти лет тюрьмы. Правда, это только в том случае, если суд будет рассматривать распространенные им секретные документы как единое целое.

Но, по оценке американских СМИ, это маловероятно. Скорее всего, ему вменят ответственность за каждый слитый файл, что в итоге может обернуться трехзначным сроком (в США это возможно).

Напомним, Джека Тейшейру задержали в четверг, 13 апреля, в доме его матери. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) следили за ним со вторника, однако арестовали лишь после того, как увидели, что к дому военнослужащего подъехала машина с журналистами газеты The New York Times. Корреспонденты, самостоятельно вышедшие на след предполагаемого виновника утечки, хотели с ним пообщаться, однако правоохранители опередили их. Джек Тейшейра, судя по всему, не пытался скрыться. Кадры задержанного молодого человека в серой майке и ярко-красных шортах облетели весь мир.

С момента первой публикации The New York Times об обнаружении в интернете десятков секретных документов Пентагона, Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Агентства национальной безопасности (АНБ) и ряда других структур США до задержания предполагаемого автора утечек прошло, таким образом, чуть более недели.

Первая статья о том, что в сети утекли конфиденциальные отчеты, касающиеся оценки американскими военными состояния украинских вооруженных сил, планов предстоящего наступления ВСУ, боевых потерь Украины и России, поставок вооружений Киеву и многих других чувствительных тем, вышла 6 апреля. Впоследствии выяснилось, что слитых файлов сотни и речь в них идет далеко не только об Украине, но и о других регионах (см. “Ъ” от 9 апреля).

Между тем первыми фотографиями секретных документов Джек Тейшейра мог, по последним данным, поделиться с малознакомыми участниками закрытого тематического чата в популярном у любителей компьютерных игр мессенджере Discord еще в октябре 2022 года.

Другие участники этого чата рассказали журналистам, что он стремился «просвещать» их о том, что происходит в мире (и, в частности, на Украине). Хотел показать им, что такое «настоящая война», произвести впечатление.

При этом он якобы был патриотом своей страны, но переживал, что Россия и Украина воюют, хотя могли бы быть хорошими соседями. Большинство участников чата были моложе военнослужащего, некоторые еще учились в школе. Осведомленный о государственных секретах собеседник вызывал у них уважение и восхищение. Но ряд участников чата высказывали сомнения в подлинности выкладываемых Джеком Тейшейрой файлов, на что он отвечал публикацией все новых документов. В общей сложности военнослужащий мог выложить до 350 конфиденциальных и секретных бумаг, среди которых были в том числе графики и карты местности (например, боев вокруг Бахмута в Донбассе). В какой-то момент один из пользователей (вероятно, речь идет о 17-летнем парне с ником Lucca) перепостил эти фотографии в другую группу с большим количеством подписчиков, откуда они и начали распространяться по всей сети.

После разразившегося скандала — а в некоторых документах речь шла о весьма нелицеприятных для администрации президента Джо Байдена фактах (например, о слежке американских спецслужб за представителями стран—союзников США) — власти обещали предпринять все усилия для недопущения подобных утечек в будущем и выявления виновника инцидента. Министр обороны США Ллойд Остин обещал «перевернуть каждый камень», чтобы найти источник слива.

Агенты ФБР в итоге вычислили Джека Тейшейру, запросив у платформы Discord платежные данные пользователей того самого закрытого чата Thug Shaker Central («Центральный бандитский шейкер»), где делился документами военнослужащий.

Представитель мессенджера заявил телеканалу CNN, что руководство платформы еще до обращения правоохранителей приняло меры по удалению максимального числа обнародованных секретных данных и впоследствии содействовало ФБР в поиске их источника.

Журналистам пришлось пойти более сложным путем. Найдя других пользователей чата, где впервые появились секретные документы, они выяснили, что их выкладывал юзер под ником OG. О себе он говорил, что служит на военной базе в США. Через ряд зацепок удалось выяснить, что у этого же пользователя есть другие ники (в том числе TheExcaliburEffect, jackdjdtex и TexKilledYou), а также профайл на посвященном компьютерным играм сайте Steam, где в том числе была указана его фамилия — Тейшейра. Найдя аккаунты Джека Тейшейры в ряде популярных соцсетей, журналисты начали просматривать фотографии его родственников и друзей. На фото, выложенном его сестрой из кухни дома матери, они заметили стол с гранитным покрытием, совпадающим с поверхностью, на которой были сфотографированы некоторые из попавших в сеть секретных документов. Судя по всему, военнослужащий приносил некоторые файлы в дом матери, где фотографировал их на телефон, а затем выкладывал в чат.

Найдя доказательство тому, что именно этот человек является главным подозреваемым в утечке, журналисты попытались составить максимально полный его профайл. Джек Дуглас Тейшейра — уроженец небольшого городка Норт-Дайтон, расположенного в штате Массачусетс. Его родители развелись, когда он был маленьким. По словам одноклассников, он с детства интересовался военной тематикой, был очень набожным. В итоге Джек Тейшейра пошел по стопам многочисленных членов семьи и выбрал военную карьеру.

В 2020 году он в качестве IT-специалиста поступил на службу в военно-воздушные силы Национальной гвардии США. Молодой человек без проблем прошел предусмотренную при этом проверку безопасности. После дополнительной военной и технической подготовки он в 2021 году был официально зачислен в 102-е разведывательное крыло ВВС Национальной гвардии в «подразделение кибертранспортных систем», получив допуск к секретной информации. Главная задача этого подразделения — обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационных систем крыла.

Как в доступе военнослужащего не самого высокого ранга оказались столь строго секретные документы (причем не только Пентагона, но и спецслужб), пока не ясно.

Накануне ареста Джек Тейшейра в ходе группового звонка с рядом участников чата сказал, что «никогда не хотел, чтобы все так обернулось». «Я молил Бога, чтобы этого никогда не случилось. И я молился, и молился, и молился. Только Бог может решить, что будет дальше»,— сказал он. Пересказ слов военнослужащего The New York Times приводит со ссылкой на одного из участников созвона, 17-летнего геймера под ником Vahki. Этот же пользователь рассказал журналистам, что Джек Тейшейра — не идейный информатор, как Эдвард Сноуден или Челси Мэннинг, «он просто хотел поделиться с парочкой друзей тем, что реально происходит». «Он был очень напуган (в ходе последнего звонка.— “Ъ”),— сказал Vahki.— Это не что-то вроде “ой-ой — мне сделают выговор”. Это грозит пожизненным заключением».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу сказал журналистам, что власти РФ внимательно изучают обнародованные в ходе утечек данные, но ставят под сомнение их достоверность. Ранее журналисты заметили, что ряд документов, пройдя путь от чата в Discord до Twitter и Telegram, был кем-то подредактирован.

Елена Черненко, Шахриёр Исмаилходжаев