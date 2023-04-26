Зеленский о переговорах с Си: мир не будет достигнут за счет территориальных компромиссов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином. Он заявил, что достижение мира за счет территориальных уступок невозможно. По его словам, территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Мир должен быть устойчивым и справедливым, основанным на принципах международного права и с уважением устава ООН. Мир с территориальными компромиссами невозможен. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года»,— написал господин Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, телефонный разговор с Си Цзиньпином продлился час. Стороны обсудили ключевые темы отношений Украины и Китая. «Особое внимание было уделено путям возможного сотрудничества для установления устойчивого и справедливого мира на Украине»,— добавил он.

Ранее сегодня, 26 апреля, о телефонном разговоре Владимира Зеленского и Си Цзиньпина сообщили в Китае. Разговор произошел по инициативе украинской стороны. Си Цзиньпин рассказал, что Китай направит на Украину своего спецпредставителя, который проведет переговоры для урегулирования конфликта на территории страны. Им станет бывший китайский посол в России Ли Хуэй. В российском МИДе заявили о «созвучии подходов» России и Китая к разрешению конфликта.

По данным Bloomberg, президент Франции Эмманюэль Макрон поручил советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну разработать детали мирного плана вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. Позже Bloomberg писал, что Евросоюз и США раскритиковали инициативу Франции разработать мирный план при поддержке Китая. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов призвал остановить работу над мирным планом без участия Украины.

Что происходит на 427-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко