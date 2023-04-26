Британский регулятор заблокировал слияние Microsoft и Activision Blizzard

Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании заблокировало о сделку между Microsoft и Activision Blizzard, сославшись на собственные выводы, опубликованные еще в феврале.

По мнению CMA, «сделка негативно повлияет на будущее быстрорастущего рынка облачных игр, приведет к сокращению инноваций и меньшему выбору для британских геймеров на ближайшие годы».

В Microsoft уже заявили, что разочарованы решением CMA и намерены обжаловать его. При этом сделка еще может быть заблокирована и другими регуляторами: собственные расследования по этому поводу сейчас ведут Федеральная торговая комиссия (FTC) США и Еврокомиссия.

Microsoft договорилась о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд в январе 2022 года. Это одна из крупнейших сделок на рынке видеоигр и крупнейшая покупка в истории корпорации.

Кирилл Сарханянц