Британский регулятор счел сделку Microsoft с Activision препятствующей конкуренции

Сегодня, 8 февраля, британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) заявило, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard нарушает антимонопольные нормы и препятствует конкуренции. По мнению регулятора, эта сделка может привести к «повышению цен, сокращению выбора или меньшей инновационности для британских геймеров», а также снизит «важную конкуренцию между Xbox и PlayStation» — игровыми консолями от Microsoft и Sony соответственно.

О предстоящей покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд Microsoft объявила в январе прошлого года. Activision Blizzard — один из самых известных разработчиков видеоигр, в портфеле которого такие игры, как «Call of Duty», «World of Warcraft» и «Candy Crush». После этого антимонопольное расследование сделки начали многие регуляторы, в том числе в США и ЕС. CMA приступило к проверке сделки в июле 2022-го.

CMA заявило, что теперь видит несколько вариантов, в их числе полное расторжение сделки, разделение Activision Blizzard на две части — Activision и Blizzard, а также продажа «Call of Duty». Это одна из самых популярных игр Activision Blizzard — доходы от нее с момента запуска достигли $30 млрд. Microsoft и Activision Blizzard должны отреагировать на предложения CMA до конца февраля. В апреле регулятор объявит о своем окончательном решении.

Яна Рождественская