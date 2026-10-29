Минцифры предложило отключать от связи смартфоны без регистрации на «Госуслугах»

Представитель Минцифры сказал, что на рассмотрение правительства внесен проект постановления, вводящий обязательную регистрацию устройств, «не прошедших процедуру таможенного оформления». Пройти регистрацию можно будет на «Госуслугах». Устройства, которые работали в российских сетях до апреля 2027 года, продолжат работать без регистрации «вне зависимости от способов ввоза». В министерстве добавили, что проект еще обсуждается в аппарате правительства и может быть скорректирован.