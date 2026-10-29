Минцифры предложило отключать от связи смартфоны без регистрации на «Госуслугах»
Минцифры хочет обязать в течение двух недель регистрировать контрафактные или ввезенные для личного использования смартфоны по идентификатору IMEI. В противном случае они не будут обслуживаться в мобильных сетях. Мера может заработать с апреля 2027 года, сообщает РБК. Проработку нормы подтвердили в Минцифры.
IMEI — уникальный 15-значный номер, который присваивают мобильному устройству при производстве. Он идентифицирует устройство, а не сим-карту или владельца, но оператор связи «видит» этот номер каждый раз, когда телефон подключается к сети.
Как пояснили источники РБК, требование планируют включить в новую версию постановления правительства «О базе идентификаторов пользовательского оборудования», которое находится в разработке. Один из собеседников издания заявил, что мера направлена на борьбу с серым импортом, когда аппараты в страну ввозят поштучно для перепродажи.
Представитель Минцифры сказал, что на рассмотрение правительства внесен проект постановления, вводящий обязательную регистрацию устройств, «не прошедших процедуру таможенного оформления». Пройти регистрацию можно будет на «Госуслугах». Устройства, которые работали в российских сетях до апреля 2027 года, продолжат работать без регистрации «вне зависимости от способов ввоза». В министерстве добавили, что проект еще обсуждается в аппарате правительства и может быть скорректирован.
«Ъ» еще в декабре сообщал, что требование о привязке IMEI к абонентскому номеру может вступить в силу в 2027 году. Предполагалось, что с 2028 года в сети будут работать только зарегистрированные телефоны. При этом за обязательную регистрацию планируется взимать дополнительную фиксированную плату.