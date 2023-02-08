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Коммерсантъ FM
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Федерация бокса США отказалась участвовать в чемпионатах мира из-за допуска россиян под своим флагом

Федерация бокса США (USA Boxing) снялась с участия в женском и мужском чемпионатах мира в 2023 году. Решение принято из-за допуска на турниры российских и белорусских спортсменов под национальными флагами. Заявление об этом опубликовано на сайте USA Boxing.

Кроме допуска россиян и белорусов под национальными флагами, в заявлении также перечислены еще несколько претензий USA Boxing к Международной организации бокса (IBA). Там отмечается, что в 2022 году IBA не смогла провести независимые выборы президента, этот пост получил россиянин Умар Кремлев. IBA также не прекратила сотрудничество с «Газпромом», который является генеральным партнером организации.

По мнению главы USA Boxing Майка Макэти, участие американских спортсменов в чемпионатах мира по боксу под эгидой IBA нарушит санкции МОК, а также принципы честной игры и прозрачности.

После ввода войск России на Украину Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян и белорусов до международных соревнований. 2 февраля в МОК заявили, что обсуждают возможность выступлений россиян и белоруссов под нейтральным флагом на турнирах в Азии.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA. На олимпийских играх в Токио в 2021 году боксерский турнир проводил сам МОК. В октябре 2022 года IBA разрешила выступать российским и белорусским спортсменам под своими национальными флагами. В декабре в IBA сообщали о планах продлить спонсорский контракт с «Газпромом». В ответ в МОК пригрозили лишить бокс статуса олимпийского вида спорта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Боксеров выводят из боя».

Олеся Павленко

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