Вместо тока

Главная задача миссии — исследование функционирования полезной нагрузки на основе фотонных технологий в условиях космоса. Сегодня фотоника претерпевает те же изменения, что и электроника в прошлом веке: устройства, которые раньше собирались из дискретных элементов, все чаще интегрируются на одном чипе — в фотонную интегральную схему. Именно такие схемы способны стать новой компонентной базой для космоса. Когда фотонные интегральные схемы докажут свою работоспособность на орбите, на них в перспективе можно будет реализовать критические функциональные устройства — от приемо-передающих модулей для лазерных терминалов связи до многоточечных оптических систем мониторинга состояния спутника. На борту спутника Skoltech-Lumos разместятся две системы на основе фотонных чипов: высокоскоростной оптической связи и опроса оптических датчиков.