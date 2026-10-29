Путин возложил на Запад ответственность за разрушение ливийской государственности
Кризис в Ливии стал прямым следствием вмешательства стран Запада, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, Москва будет оказывать необходимую поддержку для восстановления стабильности внутри государства, в том числе в сфере экономики.
«Я думаю, что для всех очевидно, что западные страны сыграли, к сожалению, значительную негативную роль в разрушении ливийской государственности. Я сейчас не хочу комментировать внутриполитические процессы, которые тоже были сложными, но все-таки западное вмешательство сыграло свою роль и привело к разрушению ливийской государственности, для меня это очевидная вещь», — сказал президент на пленарном заседании саммита Россия—Африка.
Глава государства также упомянул о проблемах ливийского народа. По его словам, сейчас их волнуют «восстановление территориальной целостности и возможность проведения выборов». Россия продолжит контакты с Ливией, чтобы «именно так оно и было», — заверил Владимир Путин.