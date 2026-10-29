В Москве 1 ноября состоится прощание с рэпером Мишей Маваши
В Москве 1 ноября пройдет панихида по рэперу Мише Маваши (настоящее имя Михаил Ниц). Церемония состоится в церкви Николая Чудотворца в Троекурове. Об этом сообщили в одинцовском отделении организации «Северный человек», созданной музыкантом.
Панихида начнется в 13:00. Для желающих посетить ее будет организована встреча в 12:00 у собора Георгия Победоносца в Одинцово, оттуда они отправятся в церковь. «Просим всех присоединиться. Проводим Михаила вместе, как он учил, достойно и по-братски»,— заявили представители организации.
Сегодня музыканта похоронили в Воронеже, мероприятие прошло в закрытом формате. По данным Telegram-канала Shot, проститься с артистом пришло более 100 человек. Baza пишет, что собралось около 200 человек. На территории дежурили кинологи с собаками.
Миша Маваши умер 25 октября, ему был 41 год. По предварительным данным, рэпер случайно выстрелил себе в голову, когда разбирал охотничье ружье. Музыканта доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ, но он умер от отека мозга и большой кровопотери. Следственные органы проводят проверку.