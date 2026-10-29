В Москве 1 ноября состоится прощание с рэпером Мишей Маваши

Панихида начнется в 13:00. Для желающих посетить ее будет организована встреча в 12:00 у собора Георгия Победоносца в Одинцово, оттуда они отправятся в церковь. «Просим всех присоединиться. Проводим Михаила вместе, как он учил, достойно и по-братски»,— заявили представители организации.