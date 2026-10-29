Кравцов: в новом ФГОС для старшеклассников 680 часов отведено на воспитание

Среди ключевых задач министр назвал «гармоничное развитие личности школьника, включая его духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание». За эти два года, сказал господин Кравцов, особое внимание уделят традиционным российским духовно-нравственным ценностям, историческому просвещению и формированию культурной и гражданской идентичности.