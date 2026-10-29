Кравцов: в новом ФГОС для старшеклассников 680 часов отведено на воспитание
Новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для старшей школы допускает до 680 часов внеурочной деятельности за два года. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью «Интерфаксу». По его словам, эти занятия помогут духовно-нравственному становлению школьника и укреплению его психического здоровья.
Среди ключевых задач министр назвал «гармоничное развитие личности школьника, включая его духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание». За эти два года, сказал господин Кравцов, особое внимание уделят традиционным российским духовно-нравственным ценностям, историческому просвещению и формированию культурной и гражданской идентичности.
По мнению министра, воспитание не должно сводиться к праздникам и разовым акциям. Оно должно сопровождать учебу как на уроках, так и после них, причем в самых разных формах. Новый стандарт для старшей школы начнет действовать с 1 сентября 2027 года.