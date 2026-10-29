Hello Kitty отказалась от коллаборации с японским сериалом из-за критики в Китае
Компания Sanrio, владеющая брендом Hello Kitty, разорвала контракт на выпуск мерча для японского шпионского сериала «Vivant» («Живой») после критики китайских пользователей. Они обвинили сериал в «очернении» Китая и искажении его истории, сообщает The Japan Times.
Sanrio выпустила совместную линейку товаров с персонажами Hello Kitty, My Melody и Cinnamoroll, одетыми в костюмы героев «Vivant». Второй сезон сериала посвящен противостоянию японской разведки и вымышленной китайской спецслужбы. В сериале показаны сцены жестоких расправ китайцев над японскими агентами. Возмущение китайской аудитории вызвали как сам сюжет, так и участие в его продвижении персонажей, известных своим милым образом.
Компания принесла официальные извинения китайским клиентам. В Sanrio заявили, что содержание сериала «противоречит корпоративной философии и ценностям бренда».
Ситуацию прокомментировал также представитель МИД КНР Го Цзякунь. Он подчеркнул, что этот инцидент должен стать «предупреждением» для всех, кто пытается использовать культуру для разжигания антикитайских настроений.