Hello Kitty отказалась от коллаборации с японским сериалом из-за критики в Китае

Sanrio выпустила совместную линейку товаров с персонажами Hello Kitty, My Melody и Cinnamoroll, одетыми в костюмы героев «Vivant». Второй сезон сериала посвящен противостоянию японской разведки и вымышленной китайской спецслужбы. В сериале показаны сцены жестоких расправ китайцев над японскими агентами. Возмущение китайской аудитории вызвали как сам сюжет, так и участие в его продвижении персонажей, известных своим милым образом.