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Коммерсантъ FM
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Россию и Белоруссию отстранили от участия в ЧМ по хоккею в 2024 году

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) продлила запрет на участие в соревнованиях под эгидой организации для сборных России и Белоруссии. Команды пропустят чемпионат мира 2024 года в Чехии.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Совет IIHF определил, что возвращение сборных России и Белоруссии на соревнования федерации пока небезопасно и будет небезопасно на предстоящий сезон-2023/24. Чемпионат мира-2023/24 IIHF проведет без сборных России и Белоруссии»,— указано в заявлении организации.

В мае 2022 года IIHF отстранила Россию и Белоруссию от участия в ЧМ-2023. За месяц до этого организация лишила Россию права на проведение турнира (чемпионат должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая).

Ранее страны Балтии и Скандинавии призвали не допускать россиян к участию в Олимпийских играх. Министр спорта и туризма Польши утверждает, что бойкотировать Олимпиаду в случае допуска спортсменов из России готовы около 40 стран.

Подробнее об этом — в материале «Ъ FM» «Политизация спорта давно стала нормой».

Григорий Лейба

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