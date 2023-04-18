FIBA не допустила российских баскетболистов к отбору на Олимпиаду-2024

Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) решил не допускать сборную Россию до предквалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Это следует из пресс-релиза организации. Отборочные турниры запланированы с 12 по 20 августа.

Из пресс-релиза следует, что решение о недопуске принято в соответствии с «рекомендациями Международного олимпийского комитета об участии спортсменов с российскими или белорусскими паспортами в международных соревнованиях». Сборную Россию на турнире заменит Болгария.

Решения МОК были обнародованы 28 марта: комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Рекомендации касались только индивидуальных дисциплин, а не командных соревнований и только тех спортсменов, которые не оказывали поддержку боевым действиям России на Украине.

При этом рекомендации МОК не касаются Олимпиады в Париже. По ней комитет обещал объявить свое решение позднее. Против допуска российских атлетов на Олимпийские игры 2024 года выступали свыше 30 государств.

В марте 2022 года FIBA на фоне российской военной операции отстранила команды из России от участия в соревнованиях под эгидой организации. В мае того же года FIBA не пустила российских и белорусских атлетов на Кубок мира 2023 года.

Лусине Баласян