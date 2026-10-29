Самолет из Еревана в Минеральные воды подал сигнал тревоги после взлета
Пассажирский самолет, следовавший из Еревана в Минеральные воды, подал сигнал тревоги на борту и вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили ТАСС в авиадиспетчерских службах.
По данным Flightradar, воздушное судно подало сигнал тревоги через 20 минут после взлета. Причины возможного ЧП на борту пока неизвестны.
Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что речь идет о самолете Superjet авиакомпании «Азимут». Он выполнял рейс A4 6030 из Еревана в Минеральные воды. На борту может находиться до ста человек, уточнял телеканал «Звезда».