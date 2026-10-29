Участникам воркутинской банды вынесены приговоры за убийства горожан в 1990 годы
Верховный суд Коми приговорил к длительным срокам заключения членов банды, которая в 1990-х годах совершала нападения на жителей Воркуты. Дело расследовало региональное управление СКР.
Как сообщили «Ъ» в прокуратуре Коми, под судом находились организатор банды и трое ее участников, которым вменяли в вину ч. 1 ст. 30, п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц, совершенному организованной группой, сопряженному c бандитизмом, путем создания условий для совершения преступления), п. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом, с целью облегчить совершение другого преступления и с целью скрыть другое преступление), ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе и в совершаемых ею нападениях).
«Суд установил, что не позднее 1997 года в Воркуте для усиления криминального влияния в среде других преступных группировок ранее судимый местный житель 1964 года рождения создал вооруженную группу»,— отметили в прокуратуре. Большинство участников банды либо были убиты в ходе криминальных разборок, либо сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы.
По материалам дела, в 2004 году банда убила брата главаря конкурирующей группировки и сопровождавшего того мужчину, а чтобы скрыть это преступление, преступники расправились с жительницей Воркуты, которая могла дать против них показания.
Суд приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 18 до 27 лет с дополнительным наказанием в виде штрафов и ограничения свободы.