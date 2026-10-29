Участникам воркутинской банды вынесены приговоры за убийства горожан в 1990 годы

Как сообщили «Ъ» в прокуратуре Коми, под судом находились организатор банды и трое ее участников, которым вменяли в вину ч. 1 ст. 30, п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц, совершенному организованной группой, сопряженному c бандитизмом, путем создания условий для совершения преступления), п. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом, с целью облегчить совершение другого преступления и с целью скрыть другое преступление), ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе и в совершаемых ею нападениях).