Пожар в приморском Лесозаводске ликвидирован на площади 12 тыс. кв. м

Открытое горение на площади 12 тыс. кв. м в городе Лесозаводске Приморского края ликвидировано в 6:10 по местному времени (23:10 мск), сообщила ТАСС пресс-служба МЧС России.

Пожар в приморском Лесозаводске начался утром 25 апреля — загорелся деревообрабатывающий цех «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс». Изначально площадь возгорания составляла 1,5 тыс. кв. м, к вечеру из-за сильного ветра огонь распространился на 12 тыс. кв. м. 20 работников цеха спаслись от огня до приезда пожарных.

Позднее в Лесозаводске пламя перекинулось на одну из нежилых построек на территории частного домовладения. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. В строении никто не проживал.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пожароопасный сезон открыт в 74 регионах России, а особый пожароопасный режим открыт в 38 субъектах РФ. 25 апреля сообщалось, в частности, о пожарах в Костромской и Свердловской областях.

Подробнее об открытии сезона природных пожаров в России — в материале «Гори-гори, моя трава».

Эрдни Кагалтынов