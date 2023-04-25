В Костромской области горят торфяники на площади 45 га

Площадь торфяных пожаров в Костромской области выросла до 45 га, пожарные не могут потушить его из-за ветра. Тушение также осложнено природой пожара: он возник на глубине торфяных залежей. Об этом сообщили в местном управлении МЧС и местной администрации.

Возгорание было обнаружено вчера, 25 апреля, в Парфеньевском районе во время патрулирования. На момент обнаружения площадь пожара составляла 5 га, позднее он распространился на площади 45 га.

Пожар подбирается к селу Потрусово, которое расположено в 13 км от возгорания. Чтобы не допустить приближения огня к селу, в регионе начали прокладывать просеки шириной 10–12 м. «К населенному пункту огонь не подобрался. Все необходимые работы по опашке проведены, чтобы в случае разрастания возгорания огонь не подобрался к селу»,— сообщил «РИА Новости» представитель местного управления МЧС.

Сегодня, 25 апреля, в 74 регионах России был открыт пожароопасный сезон. Особый режим ввели в 38 субъектах, в том числе в Костромской области. В начале апреля особые противопожарные режимы уже были установлены, например, в Бурятии, Забайкалье и Тюменской области.

Анастасия Ларина