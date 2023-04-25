Пожар в уральском поселке Сосьва охватил 92 строения, найден один погибший

При пожаре в поселке Сосьва в Свердловской области огнем повреждены 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший, сообщает МЧС России в Telegram.

«Стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также отдаление водоисточников. Для подачи воды к месту тушения огнеборцами проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км»,— говорится в заявлении ведомства.

Пресс-служба МЧС сообщила, что к тушению пожара привлечены 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолеты МЧС и Росгвардии.

Ранее сегодня, 25 апреля, пресс-служба МЧС по Свердловской области сообщила, что в поселке Таежный Свердловской области произошло возгорание 21 дома, из которых 16 жилых. Эвакуированы 27 человек, в том числе три ребенка. Людей отправили в пункты временного размещения. В поселке Сосьва горят горбыль, пиломатериалы и строения, добавили в МЧС. Кроме того, сообщалось о крупном пожаре на пилораме в поселке Прогресс Свердловской области. Позднее в Сосьве был введен режим чрезвычайной ситуации.

Эрдни Кагалтынов