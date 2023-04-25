В Приморье пожар на заводе по переработке древесины распространился на 12 тыс. квадратных метров

В Приморском крае в городе Лесозаводске утром 25 апреля произошел пожар в деревообрабатывающем цехе. Изначально площадь возгорания составляла 1,5 тыс. кв. м, к вечеру из-за сильного ветра огонь распространился на 12 тыс. кв. м.

Пожар происходит на предприятии «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс». Как сообщили в краевом управлении МЧС, о возгорании стало известно в 12:50 по местному времени (5:50 мск). 20 работников цеха спаслись от огня до приезда пожарных. Сначала в тушении участвовали 16 человек и 6 единиц техники. Позже группировку усилили двумя пожарными поездами.

Что стало причиной пожара, не сообщается. В спасательном ведомстве также не называют примерных сроков ликвидации возгорания.

Алексей Чернышев, Владивосток