В 74 регионах России открыт пожароопасный сезон, особый режим открыт в 38 субъектах

Пожароопасный сезон открыт в 74 регионах России, особый пожароопасный режим открыт в 38 субъектах РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Особый противопожарный режим предусматривает введение ряда запретов. В частности, гражданам запрещается посещать леса, использовать мангалы и другие приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня, а также разводить костры и сжигать отходы.

К началу апреля особые противопожарные режимы уже были введены, например, в Бурятии, Забайкалье и Тюменской области. Трава горела уже и в Екатеринбурге. Власти ряда регионов призывают граждан за вознаграждение сообщать о поджигателях.

Подробнее об открытии сезона природных пожаров в России — в материале «Гори-гори, моя трава».

Эрдни Кагалтынов