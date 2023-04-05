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Коммерсантъ FM
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Гори-гори, моя трава

Открыт сезон природных пожаров

Российские регионы начинают борьбу с природными пожарами. Так, в Бурятии, Забайкалье и Тюменской области введен особый режим посещения лесов. Трава горела уже и в Екатеринбурге. Власти ряда регионов призывают граждан за вознаграждение сообщать о поджигателях.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Во всей Республике Бурятия с 4 апреля введен особый противопожарный режим (за исключением двух самых северных районов — Муйского и Северо-Байкальского). Это oзнaчaeт зaпpeт нa пoceщeниe лecoв (кроме специально oбopyдoвaнныx мecт oтдыxa), a тaкжe зaпpeт нa paзвeдeниe кocтpoв нa зeмляx вcex кaтeгopий. «Несмотря на проводимую профилактическую работу с населением, оперативная обстановка ухудшается»,— сетуют в пресс-службе правительства региона. Лесные пожары в Бурятии начались в конце марта, за это время зафиксировано более 30 пожаров на площади свыше 4 тыс. га. По данным на 4 апреля, в республике действует один пожар на площади 10 га.

В пресс-службе правительства напоминают, что нарушение особого противопожарного режима влечет наложение штрафа от 40 тыс. до 60 тыс. руб. для физических лиц и от 600 тыс. до 1 млн руб.— для юридических. В период особого противопожарного режима все профилактические отжиги запрещены.

В Забайкальском крае особый противопожарный режим действует с 1 марта. Как объяснили «Ъ» в пресс-службе правительства края, столь ранние сроки объясняются географическими особенностями региона: большим количеством степей, где ландшафтные пожары традиционно начинаются с марта. Всего с начала пожароопасного сезона в Забайкалье было зафиксировано 55 лесных пожаров на площади более 3 тыс. га.

Интересно, что власти Забайкалья поощряют частных лиц, сообщающих о виновниках лесных и степных пожаров,— это прописано в постановлении губернатора, которое действует с 2022 года.

Граждане, сообщившие о поджигателях, получат денежное вознаграждение в размере 40 тыс. руб., участвовавшие в задержании поджигателей — 50 тыс. руб.

По сообщению властей Приморского края, за минувшие сутки на территории края было зарегистрировано 24 лесных и природных пожара на площади более 349 га. Все они оперативно потушены. В крае с 30 марта действует особый противопожарный режим. 1 апреля губернатор края Олег Кожемяко потребовал от глав муниципалитетов привлекать виновных в возникновении природных пожаров к ответственности: «В пожароопасный период вы должны расследовать причину каждого пожара. Подчеркиваю, по каждому нужно определить виновного. Есть административные штрафы, и они довольно крупные. Если эту работу не организовать, все эти сельхозпалы, отжиги там, где кто-то желает выжечь сухую траву, перейдут в лес, и тогда начнутся гораздо большие проблемы».

Уже 2–3 апреля сотрудники краевого учреждения «Примлес» составили четыре административных протокола — по одному на территориях Уссурийского, Сергеевского, Дальнереченского и Владивостокского филиалов. Материалы переданы в полицию и органы МЧС для дальнейшего разбирательства. В трех случаях граждане подозреваются в умышленных поджогах.

Руководитель дальнереченского филиала «Примлеса» Николай Сальников рассказал, что данные космического мониторинга термоточек указывали: в течение нескольких дней термическая аномалия возникала в одном и том же месте. Подозрительную территорию проверили с воздуха — и летчик-наблюдатель обнаружил гражданина, поджигавшего сухую траву. Наземная патрульная группа задержала поджигателя с поличным.

В Тюменской области с 3 апреля ввели особый противопожарный режим и запретили посещать леса. Глава региона Александр Моор пообещал выплатить 40 тыс. руб. за данные о лесных поджигателях и 50 тыс. руб. за помощь в их задержании.

В Рослесхозе и МЧС объявили о старте нового сезона борьбы с огнем

В Екатеринбурге 31 марта произошел крупный природный пожар: в микрорайоне Солнечный на площади 300 кв. м горела сухая трава. Это был первый с начала года случай возгорания сухой растительности в уральской столице. 3 апреля в Екатеринбурге вновь загорелась трава: рядом с микрорайоном Солнечный сухая растительность полыхала на площади 7 га. Огонь подступал к жилым домам, но спасателям удалось остановить распространение огня на разных участках в 40 метрах и 10 метрах от домов.

В Челябинской области пожары начались 1 апреля. В лесном фонде, по данным Главного управления лесами региона, на утро 4 апреля произошло 14 возгораний на площади 114,55 га. Крупный пожар рядом с городом Юрюзань (Катав-Ивановский район) тушили больше суток — из-за того, что пожар был на горе, куда можно добраться только пешком. По данным ГУ МЧС России по региону, с 1 по 3 апреля спасатели более 100 раз выезжали на ландшафтные пожары, общая площадь которых превысила 80 га.

В Еврейской автономной области (ЕАО) в условиях протовопожарного режима введены дополнительные запреты: нельзя разводить открытый огонь, а также сжигать сухую растительность, дрова и горючие материалы. За нарушение требований нарушители понесут административные наказания, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. В марте на территории ЕАО зафиксировано 157 пожаров, причем больше половины возгораний произошло по вине человека.

Корреспондентская сеть «Ъ»

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