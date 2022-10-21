Интерпол не уступил Россию Украине

Вместо кандидата от России вице-президентом Интерпола по Европе на выборах в международной полицейской организации стал представитель Бельгии. Тем не менее Россия в целом не проиграла — ей удалось добиться того, чтобы не было принято предложение Украины о внесении в устав организации возможности приостановления членства в ее рядах. Таким образом, Россия останется участником международного розыска и возвращения преступников и их активов по крайней мере еще на год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Laurent Cipriani / AP Фото: Laurent Cipriani / AP

Кандидатами на пост вице-президента Интерпола по Европе, который избирается на трехлетний срок, выступали представители Бельгии, Турции, Северной Македонии и еще ряда стран. От России пост мог занять заместитель генерального прокурора Петр Городов, курирующий в надзорном ведомстве международно-правовое направление. Он уже имел опыт работы в международной организации: до 2012 года он служил на руководящих должностях национального центрального бюро Интерпола МВД России, а известен стал — своим участием в возвращении активов, выведенных из страны, а также экстрадициях в нее обвиняемых.

В итоге, по результатам тайного голосования предпочтение было отдано бельгийцу Петеру де Буйшеру, выдвинутому на этот пост Бельгией и Нидерландами.

Господин де Буйшер является членом административного совета Европола, который возглавляет бельгийка Катрин де Болль. Кроме того, новый вице-президент руководит управлением международного полицейского сотрудничества федеральной полиции Бельгии.

Тем не менее российская межведомственная делегация, в которую помимо представителей Генпрокуратуры и МВД входил председатель СКР Александр Бастрыкин, активно проводивший переговоры, в том числе с коллегами из КНР, покинула Нью-Дели с победой.

Украина подготовила к 90-й Генассамблее Интерпола всего одну резолюцию. Как и сразу после начала специальной военной операции, украинская сторона попыталась добиться исключения России из состава Интерпола.

Первая такая попытка, предпринятая в феврале, не увенчалась успехом. Тогда организация сослалась на то, что в ее уставе просто нет пунктов о приостановке членства или исключении страны из состава Интерпола. Именно эту процедуру Украина и предложила немедленно зафиксировать в уставе.

На это Россия ответила сразу двумя резолюциями — об «Обеспечении невмешательства политических вопросов в деятельность организации» и о «Влиянии добровольного членства в международной организации уголовной полиции—Интерполе на цели организации».

Руководство Интерпола пообещало рассмотреть поданные Россией и Украиной резолюции и поручило рабочим группам подготовить доклад о возможных конкретных мерах к следующей Генеральной ассамблее, которая пройдет в Вене в 2023 году. Однако в случае с украинской заявкой ответ Интерпола оказался более содержательным. Организация поручила рабочей группе «провести обзор правовых положений и предложить изменения к правовым текстам Интерпола, с тем чтобы установить критерии для исключения или приостановления членства и соответствующую процедуру, которая соответствовала бы текущей практике международных организаций и обеспечила бы прозрачность и последовательность процесса».

Тем не менее господин Городов заявил, что Интерпол, несмотря на сложную международную обстановку, продолжает оставаться далекой от политики правоохранительной организацией, главной целью которой является борьба с организованной преступностью. Отметим, что в ассамблее участвовало 166 стран из 195, входящих в Интерпол.

Николай Сергеев, Кирилл Сарханянц