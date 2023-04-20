Дарью Дугину пробивали все: и полиция, и убийцы

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестовали бывшего майора МВД Ивана Рыбина, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении должностных полномочий. Обе статьи относятся к категории преступлений средней тяжести и обычно являются «неарестными» из-за небольших сроков наказания. Но экс-сотруднику ГИБДД это не помогло, поскольку в деле о совершенных им противоправных деяниях, связанных с незаконной передачей персональных данных третьим лицам, упоминается фамилия взорванной осенью прошлого года в Подмосковье представителями украинских спецслужб журналистки Дарьи Дугиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политолог Дарья Дугина

Фото: Официальная страница Дарьи Дугиной в Telegram Политолог Дарья Дугина

Фото: Официальная страница Дарьи Дугиной в Telegram

Ходатайство следователя главного следственного управления СКР об избрании меры пресечения для экс-майора ГИБДД Ивана Рыбина рассмотрела судья Елена Ленская. Стоит отметить, что перед этим бывшему техническому сотруднику ГАИ были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ). Само уголовное дело был возбуждено 11 апреля, а через несколько дней фигуранта задержали и допросили.

Исходя из сложившейся практики, никто не предполагал, что бывший офицер МВД с хорошей выслугой, имеющий на иждивении двоих детей, будет помещен под стражу.

Оба вменяемых ему в вину преступления относятся к категории средней тяжести, максимальное наказание по которым составляет четыре года. И это при том, что санкции статей содержат и альтернативы в виде штрафов и принудительных работ. Обычно за такие противоправные деяния, тем более совершенные впервые, даже по совокупности суд ограничивается альтернативным, в том числе условным, наказанием. А потому и содержание под стражей по таким обвинениям — редкость. Однако в случае с господином Рыбиным следователь СКР был предельно суров и принципиален.

«Рыбин длительное время состоял на различных должностях в системе МВД России, обладает специальными навыками и познаниями в области ведения следственных действий, а также оперативно-разыскных мероприятий, а кроме того, располагает значительным объемом связей среди сотрудников правоохранительных органов»,— говорилось в обосновании СКР необходимости ареста. По данным СКР, майор Рыбин, находясь на свободе, может «создать ложные доказательства своей невиновности или уничтожить имеющиеся», воздействовать на свидетелей, скрыться от органов предварительного следствия и суда или «иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу».

Эту позицию поддержал представитель Генпрокуратуры. Сам обвиняемый и его защита, как следует из документов суда, просили ограничиться домашним арестом, называя доводы следствия «надуманными и документально не подтвержденными». Однако судья Ленская посчитала, что этих данных для ареста предостаточно, отправив господина Рыбина в СИЗО на два месяца.

По данным источников “Ъ”, исключительная суровость следствия и суда по вполне банальному делу о «пробивке» частных данных людей через полицейские базы обусловлена связью этого дела с одним из самых громких преступлений последних лет — убийстве в августе прошлого года в Подмосковье журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина.

Напомним, что, как установила ФСБ, 29-летняя девушка была взорвана на шоссе в поселке Большие Вяземы дистанционно управлявшейся самодельной бомбой во внедорожнике своего отца, когда возвращалась с фестиваля «Традиция», сев за руль вместо уехавшего с друзьями самого политолога. По данным следствия, преступление было «подготовлено и совершено украинскими спецслужбами» (СБУ), а его непосредственным исполнителем являлась 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, ранее носившая фамилию Шабан и сотрудничавшая с запрещенным и признанным в России террористическим полком «Азов». Она и ее предполагаемые подельники использовали автомобиль Mini Cooper, для передвижения на котором приобрели поддельные номера и документы. После убийства Наталья Вовк с дочерью, которую взяла с собой для прикрытия, и подельниками из числа непосредственных исполнителей скрылись за границей и объявлены в розыск. Между тем российские спецслужбы довольно быстро вычислили двух изготовителей фальшивок для украинских агентов — Андрея Кузнецова и Александра Сучкова, которые занимались подобным нелегальным бизнесом на протяжении нескольких лет. Им предъявили обвинение в подделке документов, совершенной с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Один их них во время следствия находился в суде, а другой — под подпиской о невыезде. Сейчас суд над мужчинами, которым, как и Ивану Рыбину, грозит до четырех лет колонии, вступил в завершающую стадию. Как ожидается, 25 апреля в Пролетарском райсуде Тулы, выбранном по месту проживания одного из дельцов, состоятся прения сторон, и прокуратура запросит для них сроки наказания.

Между тем фамилия Дарьи Дугиной упоминается в деле Ивана Рыбина буквально несколько раз. Однако и едва ли не разовой «пробивки» по базам МВД и передачи информации другим лицам вполне хватило для предъявления обвинения. При этом очевидно, что майора ГИБДД, так же как и дельцов Кузнецова и Сучкова, использовали втемную. В противном случае им инкриминировали бы пособничество в убийстве.

Представители защиты фигуранта, а также в СКР и МВД от комментариев воздержались.

Сергей Сергеев