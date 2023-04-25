Глава МИД Польши: ЕС введет 11-й пакет санкций против РФ не раньше второй половины мая

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что 11-й пакет санкций Евросоюза против России находится на этапе обсуждений. Его введут не раньше второй половины мая, считает господин Рау.

«Одни государства озвучивают то, что, по их мнению, должно в нем быть, например санкции на алмазы. Другие, напротив, говорят, что алмазы скорее не будут затронуты напрямую. Поэтому, думаю, что вопрос будет закрыт не ранее, чем во второй половине мая. Ожидать чего-либо скорее нельзя»,— сказал глава польского МИДа после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел (цитата по ТАСС).

Господин Рау ожидает, что в 11-й пакет санкций включат персональные ограничения против представителей российской системы правосудия и «тех, кто несет ответственность за похищение украинских детей».

24 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии в Люксембург на встречу глав МИД Евросоюза заявил, что министры иностранных дел ЕС пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России.

Предполагается, что новые ограничения будут направлены на борьбу с попытками обойти введенные ранее санкции. В Европарламенте допускали введение новых мер к концу апреля. EuObserver сообщило, что Польша и страны Балтии призвали отключить Газпромбанк от SWIFT, запретить импорт газа и алюминия из РФ. По данным Bloomberg, новый пакет санкций ЕС может включать запрет на транзит ряда товаров через Россию.

Эрдни Кагалтынов