Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для российской армии

«Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска. Что это значит? Мы уже об этом говорили, для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится»,— сказал Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.