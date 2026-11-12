Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для российской армии
Ввод иностранных войск на Украину после заключения мирного соглашения будет угрожать безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он назвал контингенты зарубежных стран законной целью для вооруженных сил России.
«Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска. Что это значит? Мы уже об этом говорили, для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится»,— сказал Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.
С инициативой по отправке войск на Украину в качестве гарантий безопасности после заключения мирного соглашения выступили Великобритания и Франция. К «коалиции желающих» присоединились более 30 стран.